בעוד מתקפות רוסיה על אוקראינה הולכות ומתגברות, הקהילה היהודית המקומית מתכוננת לחגוג את חג החנוכה הרביעי מאז פרוץ המלחמה - באמצעות מיזם ייחודי המיועד לחיילים יהודים בחזית.

"פדרציית הקהילות היהודיות" באוקראינה תפעיל בימי החג סיירת מיוחדת שתגיע לבסיסים ולאזורי לחימה לאורך קו החזית - מחבל חרסון וזפורוז'ה בדרום, דרך אזור דונייצק, ועד סומי וחרקוב בצפון. על פי ההערכות, כ-1,500 חיילים יהודים משרתים כיום בצבא האוקראיני.

הסיירת תצויד בשני רכבי שטח מדגם טויוטה לנד-קרוזר, שיקושטו בנרות חג, כרזות וחנוכיות על הגג.

יעקב סיניאקוב, שקיבל לאחרונה דרגות קצונה בזכות פעילותו עם חיילים יהודים, יוביל את המיזם יחד עם צוות מתנדבים, שיחלקו לחיילים חנוכיות אישיות, נרות, סופגניות וערכות חנוכה ייעודיות. בנוסף, ייערכו הדלקות מרכזיות בבסיסים צבאיים לאורך החזית.

במקביל, מתבצעת חלוקה רחבת היקף של ערכות חנוכה ליותר מ-50,000 בתי אב יהודיים ברחבי המדינה. כל ערכה כוללת חנוכיה מהודרת, נרות, חמישה חומשי תורה בתרגום לאוקראינית, דמי חנוכה, עלוני הסברה, מטבעות שוקולד לילדים, ספר ילדים בתרגום ומסכות רפואיות. הערכות נארזו בשבועיים האחרונים במרכז הלוגיסטי בדניפרו והחלוקה צפויה להסתיים עד סוף השבוע.

יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה, הרב מאיר סטמבלר, אמר, "את החושך יש רק דרך אחת לנצח - לא לגרש אותו, אלא להוסיף באור. שלוחי חב"ד יקיימו גם השנה 'מבצע חנוכה' עם הדלקות ציבוריות ואירועים קהילתיים, והם ממשיכים להנהיג את יהדות אוקראינה בגאון למרות האתגרים".