שופטי בג"ץ, הנשיא יצחק עמית והשופטים יעל וילנר וחאלד כבוב, פסלו את מינוי השופט בדימוס יוסף בן חמו למנהל חקירת הפצ"רית.

הסיבה לפסילה היא שבן חמו אינו עומד בתנאי הבסיסי והמהותי שלפיו המועמד לתפקיד צריך להיות "עובד מדינה בכיר".

השופט עמית כתב בפסק הדין כי "החלטת המינוי על שני חלקיה - ההיוועצות בממלא מקום נציב שירות המדינה, כמו גם החלטת המינוי לגופה - אינה מגובה בתשתית עובדתית מינימלית באשר לתהליך הבדיקה שהוביל למסקנה כי לכאורה אין אף גורם בשירות המדינה העומד באמות המידה שבפסק הדין".

לקריאת פסק הדין המלא

בחודש שעבר ביטל בג"ץ את מינויו של השופט בדימוס אשר קולה, שאותו מינה לוין לממונה על החקירה. בהחלטה כתבו השופטים כי המינוי אינו עומד בדרישות החוק. עם זאת התירו שופטי בג"ץ לשר לוין למנות מועמד אחר מטעמו לבדיקת הפרשה.

אחרי פסילת מינויו של קולה הציע לוין להטיל את התפקיד על השופט בדימוס בן חמו. "ערכתי בדיקה מעמיקה באשר למועמדים אחרים אשר ניתן להטיל עליהם את התפקיד ואשר עומדים בקריטריונים כפי שנקבעו על ידי בית המשפט. החלטתי להטיל את התפקיד על שופט מחוזי בדימוס בעל ידע וניסיון בתחומים הרלוונטיים לתפקיד, אשר ייקלט לצורך משימה ארעית זו לשירות המדינה ויועסק באופן זמני כעובד מדינה בכיר", כתב אז לוין במכתבו לממלא מקום נציב שירות המדינה.

בשבוע שעבר התעוררה מהומה בבית המשפט העליון בדיון שעסק בעתירות נגד מינוי בן חמו. עו"ד דוד פטר, שייצג את שר המשפטים יריב לוין, תקף בחריפות את התייצבות מחלקת בג"צים בדיון. לדבריו, "נקבע שאנשי פרקליטות המדינה בניגוד עניינים ואינם יכולים לעסוק בליווי החקירה, ומשכך גם אינם יכולים לעסוק בשאלה מי יחליף אותם. אז את מי מייצג עו"ד רוזנברג? הוא לא מייצג את שר המשפטים, לא את היועצת המשפטית לממשלה - אז את מי הוא מייצג?".

בהמשך טען פטר כי לא הוגש כל תצהיר מטעם המדינה התומך בעמדה שהוצגה: "העובדות שקריות, מסמכים חשובים כלל לא הוגשו. אני, כעורך דין פרטי, הוא זה שהגיש אותם".

השופט כבוב תהה האם מינוי כה בכיר מתבצע "מהרגע לרגע בטלפונים". בתגובה, פטר הסביר את השתלשלות העניינים, וציין כי נציבות שירות המדינה, ועדת הבחירה והיועצת המשפטית של הנציבות אישרו את המינוי: "זה הליך כל כך כשר - שאם זו הייתה מסעדה, הייתי חושש שלא טעים שם", אמר.

עו"ד פטר הדגיש כי השר לוין פנה לארבעה שופטים בהצעה לקחת את התפקיד, וכולם סירבו. "השר מנסה גם לאתר עובדי מדינה בכירים עם ניסיון פלילי, אבל היועצת המשפטית לממשלה צריכה למסור את גרסתה - אי אפשר למנות כל אחד", אמר.

במהלך הדיון קרא אדם מהקהל לעבר נשיא העליון: "יצחק עמית אתה עבריין". עמית הגיב ואמר: "אני שמח שרואים איך מנסים להלך אימים על בית המשפט", והורה להוציא את האיש מהאולם.

נציג היועצת המשפטית לממשלה אמר בדיון כי מבחינתם המינוי אינו תקף, משום שבן חמו "אינו עובד מדינה בכיר", והדגיש כי פסק הדין הקודם קבע דרישה ברורה לכך.