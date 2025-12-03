צה"ל צפוי למסור כבר בימים הקרובים את ממצאי ועדת תורג'מן 2 לרמטכ"ל, לאחר שהוועדה בחנה לעומק את תפקוד אגף המבצעים בליל ובבוקר ה-7 באוקטובר - אחד הפרקים הקשים ביותר בתולדות מערך ההגנה בדרום.

במוקד המסקנות, כפי שפורסמו ב"ידיעות אחרונות": עיכוב של שעות בביצוע פקודה להפנות את מאמצי חיל האוויר לעבר גדר הגבול עם רצועת עזה ונתיבי החדירה של המחבלים.

הפקודה, שהועברה בשעה 09:47 על ידי מפקד אוגדת עזה, תא"ל אבי רוזנפלד, מומשה רק לאחר זמן ממושך - כשהיה כבר מאוחר מדי.

במקום זאת, הופעל מבצע "חרב דמוקלס" - תוכנית תקיפה רחבת היקף שתואמה מראש בין פיקוד הדרום, אגף המבצעים וחיל האוויר, ונועדה לתקיפת מטרות עומק ברצועה. המטוסים שהיו באוויר נותבו אל המשימה, וכך גם אמצעי איסוף מודיעין - תוך השארת הגזרה החזיתית בעוטף כמעט ללא מענה.

קצין מילואים בכיר, שהגיע לסייע בלחימה, התריע עוד קודם לכן בפני המפקדים: "אש מיידית על הצירים הייתה יכולה לשנות את תמונת הקרב בשטח". אלא שבפועל, הביצוע התעכב - ובחלק מהיישובים כלל לא הגיע סיוע צבאי עד לאחר שהמחבלים נסוגו.

ועדת תורג'מן 2 בודקת כעת מדוע לא הופסק המבצע המתוכנן עם פרוץ האירועים, ומי היה אחראי באותו שלב לקבלת ההחלטות. לפי המבנה הפיקודי, האחריות המבצעית הייתה נתונה לחטיבת המבצעים באגף המבצעים - והוועדה תכריע אם פעלה כשורה.

הוועדה בוחנת גם האם ניתן היה לעקוף את שרשרת הפיקוד שנפגעה, לאחר שמפקדי החטיבה הדרומית נהרגו, ולבצע שליטה ישירה מהבור בקריה. דוגמה בולטת לכך היא כוח אגוז שלא הצליח להגיע לקיבוץ ניר עוז - שנותר ללא תגבורת במשך שעות.

גם הלילה שקדם לאירוע נמצא תחת בדיקה. על פי המידע שנאסף, התקיים דיון בין הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים ואלוף פיקוד הדרום, שבו הועלתה האפשרות לפעילות מצד חמאס.

הוועדה בודקת מדוע לא ניתנה הנחיה להעלאת כוננות מבצעית בחטיבת המבצעים, לדריכת כוחות ולהיערכות לתרחיש חירום - גם אם לא נראה ודאי.