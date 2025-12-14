הרצוג לאוסטרלים: "אנחנו אתכם" דוברות בית הנשיא

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (ראשון) עם דיוויד אוסיפ, נשיא מועצת הארגונים היהודיים בניו סאות’ ויילס, ועם הרב לוי וולף, רב בית הכנסת המרכזי בסידני, בעקבות פיגוע הטרור שהתרחש במהלך מסיבת חנוכה בעיר.

במהלך השיחות הביע הנשיא את הזעזוע והכאב המורגשים ברחבי ישראל בעקבות הפיגוע הקטלני, שהתרחש בעת הדלקת הנר הראשון של חג החנוכה.

הוא מסר, בשם מדינת ישראל ועם ישראל, תנחומים למשפחות הנרצחים, איחולי החלמה לפצועים, וסולידריות מלאה עם הקהילה היהודית באוסטרליה.

בשיחתו עם דיוויד אוסיפ אמר הרצוג, "אנו מזועזעים ואבלים עד עמקי נשמתנו. בשם מדינת ישראל ובשם עם ישראל, אנא מסור את תנחומינו העמוקים למשפחות השכולות ואת תפילותינו להחלמת הפצועים. אנו עומדים לצדכם ואנחנו כאן בשבילכם".

אוסיפ עדכן את הנשיא בפרטי האירוע ובמצב בשטח, תיאר את האבידות הקשות, בהן גם רב בכיר בקהילה, ואת הפעולות שננקטו לחיזוק הביטחון נוכח האיומים המתמשכים.

הרצוג הדגיש את תמיכתה המלאה של מדינת ישראל בקהילה היהודית באוסטרליה: "אנו בוטחים בהנהגתכם ובחוסנכם. עשו כל הנדרש כדי להבטיח את ביטחון הקהילה היהודית, ודעו שמדינת ישראל עומדת לצדכם".

בשיחה עם הרב לוי וולף הביע הנשיא תנחומים על רציחתו של רב חב"ד בפיגוע, ואמר, "העם היהודי לעולם אינו מוותר. אנו עם נצח, והנרות יודלקו שוב - כבר ממחר - שוב ושוב, בכל רחבי העולם".

הרב וולף השיב, "גם בתוך הכאב הקשה, הוכחנו לאורך השנים שאיש אינו יכול לשבור אותנו, ואנו נמשיך הלאה חזקים יותר".