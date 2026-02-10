אמירת קדיש לצד הנשיא חיים ליוי

נשיא המדינה יצחק הרצוג ממשיך בביקורו הממלכתי באוסטרליה, ביקור שעומד בסימן זיכרון ותמיכה בקהילה היהודית המקומית לאחר פיגוע הטרור הקשה בחוף בונדי בחג החנוכה האחרון.

במרכז הביקור הבוקר (שלישי) עמד מפגש בבית הכנסת חב"ד בונדי, בראשות הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלנגר הי"ד שנרצח בטבח.

רגע מיוחד נרשם כאשר יתומים צעירים, שאיבדו את אחד מהוריהם בטבח בחוף בונדי לפני חודשים ספורים, נעמדו לצד הנשיא ואמרו יחד "קדיש" לזכר יקיריהם.

קודם לכן, הגיע הנשיא למוקד הפיגוע בחוף בונדי, שם נרצחו 15 בני אדם במהלך חגיגות החנוכה. הרצוג הניח זר במקום לזכר הקורבנות.

במקביל לביקור, נרשמו מחאות חריפות של פעילים פרו-פלסטינים סמוך לבית העירייה בסידני. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, המשטרה האוסטרלית נערכה בכוחות מתוגברים וקיבלה סמכויות מיוחדות להגבלת תנועת המפגינים ופיזור קהל, מחשש להתלקחות והפרת הסדר הציבורי סביב שיירת הנשיא.

כשנשאל הרצוג על ידי כלי התקשורת לגבי המסר שלו למפגינים בחוץ, השיב בתקיפות: "ההפגנות הללו, ברוב המקרים, מה ששומעים ורואים בהן, נועד לערער ולשלול את זכותנו להתקיים, וזאת בניגוד מוחלט למה שנאמר ונעשה על ידי אוסטרליה. ואנחנו לא ביקשנו את המלחמה הזו. ב-7 באוקטובר הותקפנו בצורה אכזרית מאוד, ואנשים נטבחו, נרצחו, נאנסו, נשרפו ונחטפו".