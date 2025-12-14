פרטים חדשים נחשפים הערב (ראשון) מחקירת הטבח בסידני באוסטרליה במהלך מסיבת חנוכה בו נרצחו 11 בני אדם ונפצעו עשרות.

אחד המחבלים, נאביד אכרם, שנפגע באורח קשה לאחר שהמחבל שירה יחד איתו חוסל עבד עד לאחרונה כפועל בניין ופוטר מעבודתו. במכונית בה נסעו שני המחבלים לזירת הפיגוע נמצא דגל שחור - ונבדק הקשר לארגוני טרור ג'יהאדיסטים ובראשם דאעש.

זמן קצר אחרי הפיגוע פשטו עשרות שוטרים על בית משפחתו של המחבל ושניים מהם נעצרו. מקורו של המחבל בפקיסטן - כך על פי רשויות החקירה האוסטרליות.

לריסה קלייטמן שבעלה אלכס נרצח בפיגוע סיפרה כי כמוה הוא שרד את השואה ונרצח כשקם לגונן עליה מפני הירי. "כדור פגע לו בראש כשהוא התרומם כי להגן עלי", תיארה בכאב כיצד איבדה את בעלה ב-50 השנים האחרונות. השניים היגרו לאוסטרליה מאוקראינה ובמדינה נולדו להם שני ילדים ו-11 נכדים. מסיבת חנוכה היתה מסורת שציינו מדי שנה.

בפיגוע נרצח גם הרב אלי שלנגר הי"ד, בעל אזרחות ישראלית ואוסטרלית, ששימש כשליח חב"ד בסידני משנת 2008. הוא היה היה שותף להנצחת נרצחי טבח 7 באוקטובר ברחבי העולם. בחודשים האחרונים ביקר בישראל והגיע עודד חיילים רבים.

הרב יעקב לידר, דודו של הרב שלנגר, סיפר בראיון ב'קול ברמה': "אלי ארגן את האירוע יחד עם חתני. חתני ישב, אלי עמד לידו וחטף כדור לראש. נכדתי שנפצעה כעת בניתוח בביה"ח. החגיגה הזו מתקיימת כל חנוכה כבר 40 שנה. לא יודע איך ממשיכים מכאן, אנחנו בהלם. אף פעם לא הייתה כזו אנטישמיות פה".