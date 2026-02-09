נשיא המדינה יצחק הרצוג, המבקר באוסטרליה, הגיע לזירת הפיגוע בחוף בונדי שבסידני, שם נרצחו 15 בני אדם במהלך חג החנוכה. הנשיא הניח זר במקום לזכר הנרצחים.

לאחר מכן אמר הרצוג לכתבים כי אף שהמחבלים כיוונו את המתקפה נגד יהודי אוסטרליה, "זה היה גם פיגוע נגד כל אזרחי אוסטרליה. הם תקפו את הערכים שהדמוקרטיות שלנו מוקירות - קדושת חיי האדם, חופש הדת, סובלנות, כבוד וערבות הדדית".

עוד הוסיף: "כך פועל הטרור בכל רחבי העולם. ולצערנו, ישראל מתמודדת עם איום טרור קטלני זה שנים רבות מאוד. מול הרוע הזה ראינו גם את מיטב האנושיות. לאחר הפיגוע עמד העם האוסטרלי לצד הקהילה היהודית. מדינת היהודים היחידה בעולם, מדינת ישראל ועם ישראל, עמדו יחד עם העם האוסטרלי. עמדנו לצד יהודי אוסטרליה, כי אנו משפחה אחת גדולה, וכאשר יהודי אחד נפגע - כל היהודים חשים בכאבו. זו הסיבה שאני כאן היום, כדי לחבק ולנחם את המשפחות השכולות".

בהמשך התייחס הנשיא לעלייה באנטישמיות ואמר: "האנטישמיות כאן באוסטרליה איננה בעיה יהודית. זו בעיה אוסטרלית ובעיה עולמית. לאורך הדורות התברר דבר אחד: שנאה שמתחילה ביהודים לעולם אינה מסתיימת ביהודים. לכן העלייה הנוכחית באנטישמיות ברחבי העולם היא מצב חירום עולמי, ועל כולנו לפעול כדי להיאבק בה. אני מברך על הצעדים החיוביים שכבר נקטה ממשלת אוסטרליה מאז הפיגוע בבונדי כדי להתמודד עם האנטישמיות. מנהיגים בכל תחומי החברה חייבים להשמיע קול ברור ועקבי נגד אנטישמיות, משום ששתיקה מול שנאה היא שותפות לדבר עבירה".

במקביל לביקור נערכה מחאה של פעילים פרו-פלסטינים סמוך לבית העירייה בסידני. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, המשטרה המקומית קיבלה סמכויות מיוחדות לפיזור הקהל והגבלת תנועתו לצורך שמירה על הסדר הציבורי.

כשנשאל הרצוג מהו המסר שלו למפגינים, השיב: "ההפגנות הללו, ברוב המקרים, מה ששומעים ורואים בהן, נועד לערער ולשלול את זכותנו להתקיים, וזאת בניגוד מוחלט למה שנאמר ונעשה על ידי אוסטרליה. ואנחנו לא ביקשנו את המלחמה הזו. ב-7 באוקטובר הותקפנו בצורה אכזרית מאוד, ואנשים נטבחו, נרצחו, נאנסו, נשרפו ונחטפו".

על המשמעות האישית של הביקור אמר הרצוג: "אני כאן כדי להביע סולידריות, ידידות ואהבה. ואני גם מאמין שזו הזדמנות לשדרג את היחסים בין ישראל לאוסטרליה, משום שאנחנו שתי דמוקרטיות החולקות ערכים משותפים, ומתמודדות יחד עם שורשי הרוע מכל רחבי העולם. עלינו לעשות זאת יחד".

"ולבסוף", הוסיף, "אני רוצה להעביר מסר לאחינו ולאחיותינו בכל רחבי העולם: אתם לא לבד. עם ישראל ומדינת ישראל איתכם. העם היהודי איתכם. עלינו לעמוד יחד ולהיות גאים בזהות שלנו - בזהות היהודית שלנו".

במהלך הביקור, הנשיא צפוי לקיים מסע חיזוק והזדהות עם קהילות יהודיות ברחבי אוסטרליה ולקיים פגישות רשמיות עם בכירי הממשל האוסטרלי והנהגת יהדות אוסטרליה.