הרב נתנאל פרידלר במסר מחזק באדיבות המצלם

הרב נתנאל פרידלר, רב קהילת מצדה ושליח מכון 'שטראוס-עמיאל' מבית 'אור תורה סטון' בסידני, פרסם הבוקר (שני) סרטון חיזוק מיוחד לקהילתו, יממה לאחר הטבח במסיבת חנוכה באזור חוף בונדיי שבעיר.

"עצם המילים 'חנוכה שמח' קשות מאוד לנוכח החדשות הקשות שמגיעות מבונדי", אמר הרב פרידלר לצד רעייתו דבורה. לדבריהם, זמן קצר לאחר שנודע להם על הפיגוע, בו נרצח חברו הקרוב של הרב, הרב אלי שלנגר הי"ד, הם פנו לילדיהם במילים של עידוד: "הזכרנו להם שבכל פעם שיש כוחות אפלים שמבקשים לפגוע בעם היהודי - אנחנו תמיד יוצאים מחוזקים".

"באופן אישי לבי נשבר", הוסיף הרב פרידלר, "עמית יקר, חבר שלי, הרב שלנגר הי"ד, נרצח באירוע הנורא. אנחנו רוצים לשתף אתכם בדברים שאמרנו לילדינו כשכיסינו אותם במיטה - סיפורי פסח, פורים וחנוכה אינם מפחידים אותם, משום שהם מבינים: עם ישראל חי".

עוד הוסיפו: "מאחורינו דולק נר החנוכה של הלילה הראשון. נר החנוכה של שנת 2025 לעולם לא יישכח בסידני אוסטרליה, אך גם האור הקטן העולה ממנו נושא עמו את הכוח, ההיסטוריה, האמונה, החוסן והעוצמה שאנו חולקים כבר שנים רבות".

הרב הזכיר גם את ששת החטופים שנרצחו בשבי ותיעוד שלהם מדליקים נרות חנוכה פורסם בשבוע האחרון: "רק לפני ימים אחדים צפינו באור נרות החנוכה שבקע מהמעמקים - משם הם הדליקו את הנרות עבור כולנו. כעת עלינו להמשיך להדליק נרות, להמשיך לחגוג - ובו בזמן להישמע להנחיות ולשמור על ערנות".

לסיום אמר: "לבנו ותפילותינו עם המשפחות שאיבדו את יקיריהן, ועם הפצועים בבתי החולים. כולנו בזה יחד, כי עם ישראל חי - ואור החנוכה יאיר לעד, משום שאנחנו כאן, כעם היהודי. אמן".