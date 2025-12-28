אחד מקורבנות מתקפת הטרור הקשה בבונדי ביץ' שבסידני, אוסטרליה, גילה את יהדותו דקות ספורות לפני שנרצח - והספיק להניח תפילין בפעם האחרונה.

פיטר מיגר, שוטר לשעבר וצלם חובב, פגש את שליחי חב"ד רגע לפני אירוע חנוכה מקומי.

כאשר שאלו אותו אם הוא יהודי, השיב שאינו יודע, אך סיפר כי סבתו מצד אמו הייתה יהודייה. מששמעו זאת, הסבירו לו השליחים כי על פי ההלכה הוא נחשב יהודי והציעו לו להניח תפילין.

מיגר נענה בשמחה, והניח תפילין - פעולה שהתבררה כמעשהו האחרון. התברר שהוא אף הניח תפילין פעם אחת בעבר. דקות ספורות לאחר מכן, נרצח בפיגוע הירי שהתרחש באזור.

פיטר מיגר היה מוכר לתושבי האזור בזכות תרומתו לקהילה כצלם מתנדב, שנהג לתעד אירועים ולחלק את התמונות בחינם.