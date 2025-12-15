במת"ק ארז שבצפון רצועת עזה התקיים אמש (ראשון), ערב נר ראשון של חנוכה, אירוע הדלקת נרות ייחודי בהשתתפות משפחות שכולות של חללי גדוד נצח יהודה.

המשפחות הדליקו נר ראשון יחד עם לוחמי הגדוד, בבסיס אליו פרצו מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר.

המשפחות שהשתתפו באירוע - משפחות מור יוסף, נול, עמר, מסגדיאן, פרש ויודקין - כולן חלק מקהילה מאוחדת של משפחות נופלים מהגדוד החרדי. בשל הלחימה המתמשכת בצפון הרצועה בשנתיים האחרונות, לא התאפשר עד כה מפגש משותף של חיילי הגדוד עם המשפחות, והאירוע סימן סגירת מעגל מרגשת עבור המשתתפים.

מוטי מור יוסף, אביו של סמל ראשון יובל מור יוסף ז"ל שנפל בפיגוע ירי בצומת גבעת אסף, אמר, "אנחנו כבר שבע שנים אחרי נופלו של יובל. שבוע הבא זה יום האזכרה שלו. הקשר שלנו עם הגדוד במשך שבע שנים הוא רציף, אין אירוע, אין מסיבה, אין מפגש שאנחנו לא מגיעים לפה".

לדבריו, הקשר עם לוחמי הגדוד ממשיך ללא הפסקה, כאשר כל פלוגה שעוברת בבסיס עוצרת בחדר ההנצחה שהוקדש לזכרו של יובל. "אנחנו נמצאים בחנוכה, חג של המכבים, של הגיבורים. אמרתי היום לחברה שהם הגיבורים שהגיעו למסגרת הזאת - נצח", הוסיף.

האם השכולה ציפי יודקין סיפרה על יחסיה עם הגדוד מאז נפילתו של בנה סרן ישראל יודקין ז"ל, "אני מרגישה שגדוד נצח יהודה הם משפחה שלנו. מאז שישראל נפל אני לא הולכת לשום אירועים רק למה שיש בנצח, אני מגיעה. אני אומרת לעצמי, זה בשביל ישראל".

היא שיתפה כי עבור בנה, השירות בנצח יהודה לא היה רק תפקיד צבאי אלא שליחות חברתית ורוחנית. "כשבאו חיילים בשבעה שמענו אותם אומרים שישראל היה אבא בשבילם. הוא היה גדול בחייו, והיה גם גדול בנופלו", סיפרה.

הרב שאול עבדיאל, מרבני עמותת נצח יהודה, אמר: "אור הנר ממשיך מבריאת העולם ועד ימינו אנו. אור ניצחי אור של עם הנצח. הדלקת נרות חנוכה דווקא במקום אליו פרצו מחבלי הנוחבה לפני שנתיים, עם משפחות החללים הקדושים של גדוד נצח יהודה, הוא סמל של גבורה איתנה ונצחיותו של עם ישראל הממשיך וימשיך בעז"ה לעד".