שרה וענונו, שליחת קק"ל באוסטרליה, שהתה אמש (ראשון) עם משפחתה בטקס בר מצווה במקום שבו התרחש פיגוע הטרור בחוף בונדיי שבסידני, ותיארה הבוקר את רגעי האימה בשידור בכאן רשת ב'.

"עשינו בר מצווה לבן שלי, וכל השכבה שלו הייתה שם", סיפרה. "פתאום התחילו יריות שנמשכו כחמש דקות. אנשים רצו והתחבאו באולם פנימי. כולם היו בפאניקה".

לדבריה, הפיגוע הותיר חותם כבד על הקהילה היהודית: "אנשים פוחדים, הם הורידו את המזוזות מבתיהם. יש הורים שפחדו שילדיהם ילכו לבית הספר. יש חשש אמיתי, אבל אני גאה להיות ישראלית ויהודיה ואני לא רוצה להחביא את זה, וחשוב להיות חזקים".

גם חנה אביסידון, בתו של טיבור וייצן ז"ל, שנרצח בפיגוע, שיתפה בעדות כואבת: "עברו 24 שעות מאז שהעולם שלנו נהרס. היינו אמורים כבר לחזור הביתה לאחר הדלקת הנר, ופתאום אני שומעת משהו שנשמע כמו זיקוקים. הבת שלי בהריון בחודש תשיעי מתקדם והתחלנו לרוץ בהיסטריה".

היא הוסיפה: "באותו הזמן איבדתי קשר עם ההורים שלי. לאחר חיפושים, מצאתי את אבא שלי שכוב על הקרקע, ולידו חברה של ההורים נאבקת על חייה. לאחר מכן, אני רואה את אמי מלאה בדם, והיא אמרה לי שזה הדם של אבא שלך. שם הבנתי שאבא הגן עליה".

הטבח בחוף בונדיי התרחש בזמן חגיגות חג החנוכה, כשאלפי יהודים שהו במקום. בפיגוע נרצחו 15 בני אדם ונפצעו כ-42 נוספים. לפי ההערכות, המפגעים שפעלו במקום היו בקשר עם ארגון הטרור דאעש.