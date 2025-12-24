פרטים חדשים נחשפו על הפיגוע הקשה שאירע באירוע חנוכה בסידני, אוסטרליה. במרכזם - סיפור גבורה של לייבל לזרוב, תלמיד ישיבה חסיד חב"ד בן 21, שהגיע מטקסס כדי לסייע בארגון האירוע ונפצע באורח קשה.

במהלך הפיגוע בחוף בונדי, נורה לזרוב ונפצע פעמיים, בבטן וברגל, מירי רובה ורובה ציד. מאז הוא מאושפז במחלקת טיפול נמרץ ועובר סדרת ניתוחים מורכבים.

אביו, הרב יוסי לזרוב, משליחי חב"ד בטקסס, חשף בפוסט ברשתות החברתיות את רגעי הדרמה שעבר בנו. לדבריו, לייבל היה עד לרצח השליח המקומי, הרב אלי שלנגר הי"ד, שנורה למוות מול עיניו.

לפי עדות האב, בנו ניגש לשוטר שנפצע מירי, הסיר את חליפתו, חסם את עורקיו וכך הציל את חייו. לאחר מכן, תוך כדי ירי של המחבלים, פנה לייבל לשוטר וביקש ממנו את נשקו באומרו, "אני מטקסס, בעל רישיון לנשק ויודע להשתמש בו - ואם לא, שנינו הולכים למות".

המחבל הספיק לירות גם בלזרוב עצמו לפני שנוטרל. "כאביו עצומים והדרך הרפואית עוד ארוכה", כתב אביו.

לדבריו, רק חודש קודם לכן השתתף בנו בטקס זיכרון לקרבנות טרור, שם ניגן בפסנתר ושר. עוד הוסיף כי הוא מקווה שיום יבוא ואוסטרליה תכיר בלייבל כגיבור לאומי. לייבל עצמו אמר לאחר שנפצע: "הלוואי שיכולתי לעשות יותר. ניסיתי - אבל נוריתי".

האב תיאר את האשפוז והמאבק על חייו של בנו כחוויה הקשה ביותר שעבר. "אני יודע שלקדוש ברוך הוא יש תכניות, גם אם המסע כואב מאוד. אנו מודים לכל מי שמלווה אותנו בתפילה ובתמיכה", כתב.

הוא ביקש להתפלל לרפואתו השלמה של בנו. שמו לתפילה: יהודה לייב בן מאניה.