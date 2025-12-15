הדלקת הנר באתר החשמונאים דוברות

לראשונה, קיים אתמול (ראשון) צה"ל טקס הדלקת נר חנוכה רשמי באתר ארמונות החשמונאים שבאזור בנימין. את הטקס ערכו חיילי הגדוד שתופס את המרחב, במסגרת פעילות לקראת פתיחת האתר לציבור הרחב במהלך חג החנוכה.

הטקס התקיים ימים ספורים לאחר שסיור של מועצת בנימין חשף נזק כבד לאתר: כתובות גרפיטי רוססו על גבי מקווה עתיק, ונזקים חמורים נגרמו גם לנקרופוליס סמוך, לאחר ששודדי עתיקות פרצו לאתר קבורה קדום וגרמו להשחתה בלתי הפיכה.

האתר, שנחשב לאחד מאתרי העתיקות המרכזיים הקשורים לבית חשמונאי, אינו פתוח דרך קבע למבקרים. עם זאת, במהלך ימי חנוכה תתאפשר כניסה חופשית לישראלים ביוזמת מועצת בנימין ומשרד המורשת ובסיוע המנהל האזרחי וצה"ל.

בטקס שהתקיים במקום, קיבלו החיילים סקירה היסטורית על חשיבות האתר, ושרו שירי חג. אף שבעבר התקיימו במקום הדלקות נרות בהשתתפות אישי ציבור, מדובר בפעם הראשונה שבה נערך טקס רשמי מטעם צה"ל - הגוף האמון על אבטחת המקום.

שירת התקווה לאחר הדלקת החנוכייה דוברות

במועצה ציינו כי ניכרת התקדמות משמעותית בשמירה על המקום בזכות פעילות צה"ל והמנהל האזרחי, אשר הרסו מבנים בלתי חוקיים באזור, וכן בזכות חוות "ארמונות החשמונאים" שמייצרת נוכחות ישראלית קבועה בשטח.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר: "הדלקת נרות חנוכה בארמונות החשמונאים על ידי חיילי צה"ל היא רגע מרגש וסמלי במיוחד. במקום שבו מלכי החשמונאים הנהיגו את העם היהודי ברוח של אמונה וניצחון, עומדים היום חיילי צה"ל - ממשיכי דרכם. זהו מסר של חיבור בין העבר המפואר של עם ישראל לבין גבורתו בהווה. אנו נמשיך לשמור, לפתח ולחזק את האחיזה הישראלית בארמונות החשמונאים ובכל מרחבי בנימין".