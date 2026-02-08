עמית סגל חושף כיצד העיר את נתניהו בתחילת המלחמה דוברות המילואימניקים דור הניצחון

העיתונאי עמית סגל חשף היום (ראשון) רגע דרמטי שהתרחש בשבוע הראשון למלחמה, ובו העביר התרעה דחופה ללשכת ראש הממשלה בעקבות פנייה ישירה שקיבל מגבול הצפון.

בדבריו במהלך כנס "המילואימניקים דור הניצחון", שיתף סגל את הקהל בשיחה שקיבל מגלעד אך, יו"ר התנועה, ששהה באותם ימים במוצב בקיבוץ דן הסמוך לגבול לבנון.

הוא תיאר את השיחה עם אך שהתריע בפניו, "אין שום דבר שמפריד בין חיזבאללה לבין לתקוף. אם הוא רוצה הוא יורד מפה ואני חייב לדבר עם מישהו".

סגל המשיך וסיפר: "השארתי הודעה ללשכת ראש הממשלה, ואמרתי, אני לא עושה את זה אף פעם, אבל יש פה איזה עניין, לא קשור לעיתונות בכלל, אבל אמרנו שראש הממשלה צריך לדעת".

"אני חושב שחלפו שלוש דקות וחצי עד שהייתה שיחת וואטסאפ משולשת", שיחזר ותהה האם "זה אחד הדברים שגרמו לפינוי יישובי הצפון. אני לא יודע אם אתה רוצה את הקרדיט הזה או לא".