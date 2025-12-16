נתניהו הדליק נר שלישי עם עובדי משרדו עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב (שלישי) בטקס הדלקת נר שלישי של חנוכה בלשכת ראש הממשלה בירושלים, יחד עם מ"מ מנכ"לית משרד רה"מ דרורית שטיינמץ, עובדות ועובדי המשרד, ילדיהם ובני משפחותיהם.

בדבריו לעובדי המשרד אמר ראש הממשלה: "תודה לכן, עובדות המשרד, ולכם, עובדי המשרד, ולכם, ילדי המשרד. החג הזה הוא חג שהוא תמיד מרגש, אבל הוא מרגש במיוחד בשנה הזאת. אנחנו אומרים: 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה'. אנחנו עושים ניסים גדולים בזכות חיילינו הגיבורים".

עוד אמר, "אנחנו מרכינים ראש לזכר הנופלים במלחמת הגבורה שלנו נגד ציר הרשע. אנחנו נחזיר גם את רני גואילי ז"ל, גיבור ישראל. ואנחנו מברכים על הרוח המשותפת שלנו שנלחמת ברשע".

"אנחנו עושים את זה בהצלחה", המשיך נתניהו. "הרשע מנסה, ולצערנו, גם מצליח מעת לעת לפגוע ביהודים, שאין להם את ההגנה שמדינת ישראל נותנת. אבל הרוח שלנו לא נופלת, ואנחנו איתנים מאוד, ואנחנו גם מלוכדים מאוד".

לסיום אמר: "אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לכם על המאמצים שעשיתם בשנה הזאת, ודאי גם בשנה הקרובה. יש עוד ניסים לעשות, ואנחנו נעשה אותם יחד".

שטיינמץ ציינה בדבריה: "טקס הדלקת נרות חנוכה במעמד ראש הממשלה עם עובדי משרד, הילדים והנכדים - הוא מסורת יפה ומרגשת, שמלווה אותנו מדי שנה ומסמלת יותר מכל את הרוח המיוחדת של המשרד שלנו: שילוב של מקצועיות, שליחות וקהילה אחת מחוברת".