נר שלישי של חנוכה צוין הערב (שלישי) באירוע הוקרה מיוחד בבית הנשיא בירושלים, במהלכו העניקו נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש המוסד דוד ברנע תעודות הצטיינות ל-12 עובדות ועובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, על תרומתם הייחודית לביטחון ישראל.

הטקס, שמתקיים זו השנה החמש עשרה, נערך במעמד ראש הממשלה, ראשי מוסד לשעבר, מפקדים, בני משפחות המצטיינים ועובדים נוספים מהארגון.

המצטיינים מייצגים את מגוון התפקידים והתחומים במוסד, בהם מבצעים, סייבר, טכנולוגיה, מודיעין והפעלת סוכנים.

בין מקבלי התעודות: לוחם שפעל במדינת אויב ולקח חלק במבצעים מורכבים שסיפקו מידע מודיעיני רגיש ובעל ערך גבוה; קצין גיוס והפעלת סוכנים שגייס מקור בליבת סודותיה של מדינת אויב; שלוש נשות מבצעים, בהן ילידת איראן, מסתערבת לשעבר ודור שלישי לשירות במוסד, שפעלו בהובלת מבצעים ברחבי העולם.

קצינת מודיעין ותיקה שתרמה לסיכול תשתיות טרור ופיגועים נגד ישראלים ויהודים; לוחם ותיק ומפקד שהצטיין גם בלחימה הקשה בעוטף עזה במתקפת השבעה באוקטובר.

בקטגוריה הטכנולוגית הוענקו תעודות לעובדי סייבר, דיגיטל וטכנולוגיה למבצעים, שתרמו לפיתוח יכולות ייחודיות אשר העניקו יתרון טכנולוגי משמעותי למוסד בזירות הפעולה השונות.

המוסד ציין כי המצטיינים משקפים את הערכים והחזון של הארגון - חתירה למצוינות, חדשנות, רגישות, דבקות במשימה ותרומה חסרת פשרות לביטחון המדינה.

ברנע, נתניהו והרצוג מדליקים חנוכייה צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ

ראש המוסד, דדי ברנע, התייחס לתוכנית הגרעין של איראן ואמר: "למרות שמשטר האייתולות התעורר ברגע אחד לגלות שאיראן חשופה וחדורה כולה, איראן לא זנחה את שאיפתה להשמיד את מדינת ישראל. איראן סבורה שהיא תוכל לשטות שוב בעולם, לממש הסכם גרעין גרוע נוסף. לא נתנו ולא ניתן להסכם גרוע להתממש. מדינה אשר חרטה על דגלה את השמדת ישראל, הונתה את העולם בפיתוח נשק גרעיני והעשירה אורניום לרמות שאין שום הסבר מלבד מימוש רצונה בגרעין צבאי, זו מדינה שתפרוץ קדימה ברגע שיתאפשר לה. הרעיון להמשיך לפתח פצצת גרעין עדין מפעם בליבם. לנו אחריות לוודא שפרויקט הגרעין, אשר נפגע אנושות, בשיתוף פעולה הדוק עם האמריקאים, לא יופעל לעולם".

הוא הביע תנחומים למשפחות הנפגעים באוסטרליה והתייחס למאמצים של איראן וארגוני הטרור לפגוע ביעדים יהודים וישראלים: "רעיון הטרור הנפשע לפגוע באזרחים חפים מפשע היה ועודנו קיים בבסיס האסטרטגיה הביטחונית של המשטר האיראני הנוכחי. גם גורמים ג'יהדיסטים, דאעש ונוספים, גמרו אומר לפגוע בכל יהודי בעולם. ליבנו עם משפחות הנפגעים האוסטרלים. מטרת פיגועי הטרור הללו נועדה לשבור את רוחנו. רוחנו לא תישבר, נמשיך לחגוג את חגנו, ולחיות את חיינו בארץ ובעולם. אנחנו נמצא את המפגעים ושולחיהם האיראנים, וגם אלו הג'יהדיסטיים בכל מקום אליו יברחו ואיתם נבוא חשבון. הצדק ייעשה וייראה. הם יודעים זאת היטב. האור יגבר על החושך".

בהמשך הביע את הערכתו הרבה למצטיינות ומצטייני המוסד ואמר: "אתם שנים עשר המופלאים המצטיינים שנבחרו - מהטובים והטובות ביותר, המייצגים את כל קשת העשייה שלנו. אתם אלו שבשנתיים האחרונות לא ראיתם יום ולא לילה, לא ראיתם את המשפחות שלכם והייתם שקועים כל כולכם בהצלחתנו בשדה הקרב המוסדי: אתם חוד החנית שלנו מהאגפים המבצעיים שמסכנים את חייהם יום-יום, שעה-שעה. אני גאה בכם. כל עובדי ועובדות המוסד גאים בכם. אזרחי ישראל גאים בכם אפילו מבלי לדעת מי אתם ומדוע נבחרתם".