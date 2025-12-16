סוזי ווילס, ראש סגל הבית הלבן, טוענת כי לנשיא טראמפ יש אישיות "דומה לאישיות של אלכוהוליסטים" ומספרת כי הוא ניזון משכרון כוח ותחושת תגמול לכל מי שלדעתו מנסה לפגוע בו.

ווילס העניקה סדרת ראיונות בשנה האחרונה לסופר כריס וויפל, וחשפה מעט מאחורי הקלעים על אישיותו של הנשיא.

"טראמפ שולט מתוך דעה שאין דבר שהוא לא יכול לעשות. כלום, אפס. אלכוהוליסטים בתפקוד גבוה, או אלכוהוליסטים באופן כללי - האישיות שלהם מוגזמת כשהם שותים. אני קצת מומחית באישיות גדולה", אמרה ווילס.

ראש סגל הבית הלבן היא בתו של פאט סאמרל, שחקן ופרשן פוטבול מפורסם לשעבר בארה"ב. היא גם התייחסה לפעולות שנוקט טראמפ נגד יריביו הפוליטיים, והודתה כי יש בהן "אלמנט של פעולת תגמול".

על הניסיון של טראמפ להרשיע את ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומי, היא אמרה כי "אנשים יכולים לחשוב שזה אכן נראה נקמני. אני לא יכולה לומר לך למה אתה לא צריך לחשוב כך. אני לא חושבת שהוא מתעורר וחושב על פעולת גמול. אבל כשיש הזדמנות, הוא ילך עליה", אמרה ווילס.

היא התייחסה גם לחלק מבכירי הממשל הנוכחי. על סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, אמרה כי "הוא הוביל תאוריות קונספירציה במשך עשור". על אילון מאסק היא טענה כי "הוא משתמש מושבע בקטמין". על מדיניותו של טראמפ, היא סיפרה כי הייתה "רוצה שהנשיא יתמקד יותר בכלכלה, ופחות בסעודיה. לחצתי עליו גם לעכב את ההכרזה על המכסים הגבוהים, אך ללא הצלחה".

לאחר הסערה שהתעוררה בעקבות פרסום דבריה של ראש הסגל על טראמפ, פרסמה ווילס הודעה בה כתבה כי "דבריה הוצאו מהקשרם".

בפוסט ברשת X היא הוסיפה כי "המאמר שפורסם מוקדם הבוקר הוא כתבה ממוקדת שמנוסחת בצורה לא כנה עליי ועל הנשיא, צוות הבית הלבן והקבינט הטובים ביותר בהיסטוריה. הקשר משמעותי זכה להתעלמות, והרבה ממה שאני ואחרים אמרנו על הצוות והנשיא הושמט מהסיפור. אני מניחה, לאחר שקראתי אותו, שזה נעשה כדי לצייר נרטיב כאוטי ושלילי באופן גורף על הנשיא והצוות שלנו".