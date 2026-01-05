לאחר שמימש את האיומים כלפי ונצואלה, הנשיא טראמפ חוזר על האיום לספח לשטחה של ארה"ב את גרינלנד.

בשיחה עם כתבים על סיפון מטוס "אייר פורס 1" אמר טראמפ כי "כרגע, גרינלנד מלאה בספינות סיניות ורוסיות בכל מקום. אנחנו צריכים את גרינלנד מסיבות ביטחון לאומי. דנמרק לא תוכל להתמודד עם המשימה".

דבריו של טראמפ מגיעים לאחר שקייטי מילר, אשתו של אחד מעוזריו הבכירים של טראמפ, סטיבן מילר, פרסמה ברשתות החברתיות מפה של גרינלנד בצבעי דגל ארה"ב לצד המילה "בקרוב".

בחודש מרץ האחרון ביקר בגרינלנד סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, שהאשים את דנמרק בכישלון בשמירה על ביטחון האי וטען כי "ארה"ב תעשה זאת טוב יותר".

ההצהרות של טראמפ ובכירים אמריקאים על סיפוח אפשרי של גרינלנד הכעיסו את ראש ממשלת גרינלנד, ינס-פרדריק נילסן, שהאשים את ארה"ב ברטוריקה "בלתי מקובלת לחלוטין" והכריז כי "מספיק זה מספיק".

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות הוא הוסיף כי "איומים, לחץ ודיבורים על סיפוח אינם במקום בין חברים. ככה לא מדברים לעם שהפגין אחריות, יציבות ונאמנות שוב ושוב. מספיק זה מספיק. בלי עוד לחץ. בלי עוד רמיזות. בלי עוד פנטזיות על סיפוח. אנחנו פתוחים לדיאלוג. אנחנו פתוחים לדיונים. אבל זה חייב לקרות דרך הערוצים המתאימים ותוך כיבוד החוק הבינלאומי. גרינלנד היא ביתנו והטריטוריה שלנו, וכך היא תישאר".