ההדלקה בתל אביב צילום: באדיבות המצלם

חברי גרעין 'בנימין' של סניף אריאל בנריה הגיעו אמש (שני) לפעילות מיוחדת ברחובות תל אביב, במהלכה הדליקו נרות חנוכה עם עוברי אורח. החניכים עברו בין בתי קפה, מסעדות, חנויות ומרכזי קניות, וחילקו עשרות ערכות הדלקה מוכנות.

את עוברי האורח הם הזמינו להצטרף אליהם לקיום מצוות ההדלקה, תוך הסבר על משמעותה וערכה של המצווה. על גבי החנוכיות שחילקו הודפסו תמונתו של בנימין שריבר ז"ל, ומשפט שנהג לומר: "תהיה טוב - אז יהיה טוב".

גרעין 'בנימין' הוא הגרעין הבוגר של סניף בנריה בתנועת אריאל, והוא מוקדש לזכרו של בנימין שריבר ז"ל - קצין כוחות הביטחון שהתמוטט במהלך אימון לפני כחצי שנה.

שריבר היה בנו של הרב אבי"ק שרייבר, לשעבר רב היישוב כפר דרום, נכדו של הרב ירחמיאל וייס, לשעבר ראש ישיבת ירושלים לצעירים, וחתנו של הרב ניר מס, ראש ישיבת ההסדר "לב תל אביב".

אריאל עמר, רכז החב"ב בתנועת אריאל, אמר, "הפעילות המרגשת של גרעין בנימין הערב בתל אביב מטרתה להוסיף אור וחום בלב. התגובות המיוחדת שקיבלנו מלמדות שוב ושוב את מה שידענו על הצמא הגדול ובעיקר על הקשר האמיתי הפנימי, מאחורי כל המחיצות החיצונית, בין כל הנשמות בעם ישראל. בעז"ה נמשיך בפעילות הזו בלילות חנוכה הקרובים, נפרסם את הנס, ונרחיב את הלב בעשיית טוב".