הזמר והיוצר עלי הרטום פרסם היום (שלישי) את שירו החדש, "הדברים שהלכו לי לאיבוד", שיר אישי המתאר מסע פנימי בין תחושת אובדן לבין רגעים של תקווה והתחדשות.

את השיר כתב מתוך התבוננות ברגעים הפשוטים של החיים - בהם שב ומתעורר הרצון לשוב אל החלומות שנזנחו.

בריאיון לערוץ 7 סיפר הרטום: "השיר הזה הוא על הרגעים הנדירים האלו, שפתאום יש לי אומץ לפתוח במסע ההוא אחרי כל אותם 'הדברים שהלכו לי לאיבוד'. אולי רוב הזמן בחיים אני מרגיש שאני רק מתפקד, לא חי את מה שאני באמת רוצה. עוד יותר בכל השנתיים האחרונות. בתקופה כזאת, מעל שנתיים שאנחנו במלחמה, בהישרדות, לפעמים אנחנו שוכחים את החלומות של מה שאנחנו באמת רוצים להיות, את מה שאנחנו באמת רוצים לחיות. לא רק כל היום 'לכבות שריפות', לחזור לאסוף את כל החלומות שאבדו עם הזמן".

השיר, לדבריו, עוסק בזיכרונות שמציפים פתאום באמצע שגרת היום ומחזירים את התחושה שיש למה לשוב. "ברגע קטן של שקט באמצע פקק, על ספסל מזדקן בגינה מול ילדים מתרוצצים, מול מסך מרצד מתיש מהפנט כשעוד רגע הוא כובל אותי, או רגע לפני שנכנסת שבת עם הכוס קפה הזאת.. שב ונזכר, ומחליט שאפשר, 'כי אין דבר שנאבד'. לראות פתאום איך עם החיים הכל נאסף ומתחבר".

לצד המילים האישיות, זהו גם השיר הראשון שבו חתום הרטום על ההפקה המוזיקלית המלאה. "אולי זה הסיפור של כל היצירה שלי, הרצון הזה לחבר בין חיים גדולים, עמוקים ובעלי משמעות, יחד עם החיים הפשוטים של היומיום. חיבור של מחויבות וזהות, יחד עם חופש ועצמאות. להצליח לספר סיפור יפה ומגוון, שיש בתוכו הרבה משמעות ועומק. השיר הזה הוא מיוחד עבורי גם כי זו הפעם הראשונה שאני חתום גם על ההפקה המוזיקלית שלו. אני מזמין אתכם להאזין, להתחבר למילים, ולחפש את הדברים שהלכו לכם לאיבוד בדרך, ולנסות לראות שאולי הם עדיין כאן".