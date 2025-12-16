לוחם צה"ל נפצע באורח קשה כתוצאה מירי שאירע היום (שלישי) בתוך בסיס צבאי בצפון הארץ. הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

מצה"ל נמסר כי הודעה נמסרה למשפחתו של הלוחם. עוד נמסר כי בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.

בתוך כך, בתחילת החודש פרסם צה"ל את ממצאי תחקיר ועדת המומחים בנוגע לנסיבות מותו של סמל יוסף חיים צבי סרלין ז"ל, לוחם בהכשרה ביחידה 504, שנפטר באימון במרץ 2025.

מהתחקיר עולה כי סרלין ז"ל נפצע במהלך תרגיל קרב מגע מסוג "מסדרון" - תרגול שאינו חלק מאימוני השגרה של היחידה, ובמהלכו עובר כל לוחם דרך מסדרון צר כשהוא מותקף פיזית בידי חבריו, במטרה להגיב ולהתגונן.

בבדיקה נקבע כי אופן ביצוע התרגיל היה מנוגד לפקודות וההנחיות, וכי לא התקיים מערך פיקוח מתאים. בעקבות זאת, הורה קצין חי"ר וצנחנים ראשי על ביטול גורף של תרגיל המסדרון בכלל מסגרות צה"ל.

ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר, אימץ את המלצות הוועדה והורה על שורת צעדים פיקודיים: הערה פיקודית למפקד יחידה 504 תא"ל ד', עיכוב בדרגה לשש שנים למפקד מערך הלוחמים סא"ל י', והדחת שלושה קצינים נוספים מהיחידה.