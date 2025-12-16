מחדל אבטחה חמור התרחש היום (שלישי) שוב בנמל התעופה בן גוריון.

צעיר בן 18 הצליח להסתנן לטיסה מישראל לווינה - מבלי להחזיק בכרטיס טיסה. רק לאחר הנחיתה באוסטריה עלו הרשויות על העובדה שהוא כלל אינו רשום כנוסע, והוא הוחזר לישראל.

לפי הדיווחים, הצעיר הצליח לעבור את כלל הבידוקים והשלבים בדרך למטוס של חברת 'אוסטריאן איירליינס', מבלי לעורר חשד.

עדיין לא ברור כיצד הצליח לחמוק ממערך האבטחה והבידוק, ומה היו הכשלים שאפשרו את האירוע החריג.

מרשות שדות התעופה נמסר: "בעקבות מידע שהגיע אלינו מחברת התעופה על אירוע חריג שבו נוסע ישראלי כבן 18 עלה למטוס ללא כרטיס עלייה למטוס, נבדק ונמצא שהנוסע עבר בידוק ביטחוני ולא השלים את הליך ביקורת הגבולות. בוצעה בדיקה מיידית מול הגורמים האחראים: רשות האוכלוסין וחברת התעופה. חברת התעופה ורשות האוכלוסין יבצעו בדיקה ויתחקרו את המקרה, וזאת על מנת לחזק את שכבות הבקרה והפיקוח בתהליך".

חברת 'אוסטריאן איירליינס' הוסיפה כי "מתנהל תחקיר פנימי בנוגע לאירוע, ולכן בשלב זה לא ניתן למסור פרטים נוספים. המטוס המדובר עבר בדיקת בטיחות מקיפה לאחר הטיסה".