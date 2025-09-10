עריק חרדי בן 23, תלמיד ישיבת "חוט של חסד" של הרב שלום ארוש, נעצר לפנות בוקר (רביעי) בנמל התעופה בן גוריון, בעת שהיה בדרכו לאומן שבאוקראינה. הצעיר הועבר לאחר מעצרו לכלא הצבאי.

ח"כ מאיר פרוש הגיב: "מסך הברזל של מדינת ישראל נגד חסידים המבקשים לנסוע לרבם החל לפעול. בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, יצא היום לדרך מבצע חסר תקדים, לפיו יש למנוע מיהודים לחגוג את ראש השנה כמנהגם מידי שנה. לא ייאמן כי במדינה עם שלטון של יהודים קורה דבר כזה, זוהי בושה בינלאומית".

בדיון שנערך אתמול בכנסת בנוגע לנושא האכיפה בנתב"ג, אמר תא"ל שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל, כי האכיפה מתבצעת בשיתוף פעולה מתמשך לאורך כל השנה.

לדבריו, "היקף הטיסות בחגים לכל הציבורים גדל, לכן אנחנו מחזקים את היכולת שלנו לתת מענה, כדי לאפשר את מרקם החיים הישראלים וכן כדי לאכוף והאכיפה נמשכת כסדרה".

בתוך כך, בציבור החרדי מתגבשת מחאה רחבת היקף נגד מעצרי תלמידי ישיבות עריקים. תוכננה עצרת למחר, אך המועד עשוי להידחות. מועצות גדולי וחכמי התורה של דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס פרסמו טיוטת מכתב תמיכה, אולם זו הוסרה ברגע האחרון.

לפי דיווח ב"בחדרי חרדים", מזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, יעקב ולצר, מנע את פרסום המכתב לאחר שהובעה הסתייגות מצד האדמו"ר מגור ואדמו"רים נוספים. לטענתם, הנוסח נתפס כ"פושר" מדי ואינו מייצג את כלל הציבור, וכן בשל שימוש במינוח "ערכאות" במקום "הממשלה".

למרות זאת, מארגני העצרת משוכנעים כי המחאה תתקיים בסופו של דבר, וכי היא צפויה להיערך ביום חמישי בערב.