נביל אבו רודיינה, הדובר הרשמי של מוסד הנשיאות הפלסטיני בראשות מחמוד עבאס (אבו מאזן), תקף את ממשלת ישראל בעקבות אישור הקמתם של 19 יישובים חדשים ביהודה ושומרון.

לדבריו, מדובר במהלך המהווה "התרסה מול הלגיטימיות הבינלאומית והחוק הבינלאומי", אשר מנוגד באופן בוטה להחלטות האו"ם הרלוונטיות.

אבו רודיינה קרא לקהילה הבינלאומית, ובפרט לממשל האמריקני, לפעול להפסקת פעילות ההתנחלות ולמניעת צעדים חד-צדדיים.

בנוסף, דרש לחץ בינלאומי להכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה, לרבות קרוואנים, אוהלים, וציוד חיוני, והסרת מגבלות שהוטלו על פעילות אונר"א וארגונים נוספים.

לדבריו, המצב ההומניטרי ברצועה חמור ודורש התערבות מיידית מצד ארצות הברית. הוא אף התייחס לתוכנית טראמפ להשגת יציבות אזורית, והדגיש כי נדרשת פעולה כדי לקדמה מול המציאות בשטח.

בסיום דבריו שב ואמר כי האדמה הפלסטינית כוללת את רצועת עזה, הגדה המערבית וירושלים המזרחית.