בסביבת השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, חושפים הבוקר (רביעי) את הסיבה המרכזית להחלטה להדיח את מפקד מחוז ירושלים, ניצב אמיר ארזני.

לערוץ 7 נודע כי המשך הוצאת צווי ההרחקה מהר הבית שניתנו ליהודים הובילו להחלטה להדיח את הממ"ז, זאת ברקע ציפייה ברורה מצד השר כי כמות הצווים תפחת באופן משמעותי.

מאז כניסתו של בן גביר לתפקידו, הורחבה העלייה היהודית להר הבית, שעות הביקור הוארכו, ואופן התפילה השתנה.

עם זאת, בשנים האחרונות נרשמה עלייה מתונה במספר צווי ההרחקה שנחתמו. בשנת 2022: 63 צווי הרחקה מתוך כ-47,000 עולים יהודים. בשנת 2023: 130 צווים מתוך כ-50,000 עולים.

בשנת 2024: 126 צווים מתוך כ-52,000 עולים ובשנת 2025: 136 צווים מתוך כ-58,000 עולים.

בבחינה יחסית, עולה כי שיעור הצווים מכלל העולים דווקא ירד במעט במהלך כהונתו של ארזני, אך בסביבת השר מסבירים כי עצם המשך המדיניות עומד בניגוד מובהק להנחיית השר בן גביר.

לדברי גורמים בסביבת בן גביר, מפקד המחוז אף סירב להנחיית השר לאפשר הכנסת ספרי קדושה ליהודים למתחם הר הבית - מהלך שתרם גם הוא להחלטה לסיים את כהונתו.

ניצב ארזני נכנס לתפקידו כמפקד מחוז ירושלים בספטמבר 2024, ובחודש שעבר הודח מתפקידו. מי שעתיד להיכנס לתפקיד הוא ניצב אבשלום (אבשי) פלד.

אחד המבחנים הראשונים שצפויים לו - הוא ניהול מדיניות המשטרה בהר הבית בהתאם לקווים שמוביל השר.