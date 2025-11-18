מעצר היהודים בהר הבית תנועת "חוזרים להר"

תנועת "חוזרים להר" מדווחת כי מספר נערים עלו היום (שלישי) להר הבית כשהם עטורים בתפילין ונכנסו דרך שער השבטים - שער המוגדר על פי מדיניות המשטרה לשימוש מוסלמי בלבד.

לפי הדיווח, הנערים נשאו עמם כבש במטרה להקריבו, אך נעצרו בתוך המתחם על ידי כוחות הביטחון. לדברי התנועה, המעצר בוצע באלימות.

שער השבטים הוא אחד משערי הר הבית, ונכון לעכשיו כניסת יהודים להר מותרת אך ורק דרך שער המוגרבים ובשעות מצומצמות.

בתנועת "חוזרים להר" מסרו בעקבות האירוע, "מחסום הפחד נשבר. יהודים אינם מוכנים שיגבילו את כניסתם לשערים מסוימים ולשעות מוגבלות, בתוספת הגבלות על פולחנם במקום הקדוש. אנו מברכים את היהודים שהחלו בפריצת הדרך החשובה, ומקווים שבעזרת השם עוד ועוד יהודים ייכנסו דרך כל השערים ובכל שעות היממה, ללא פחד ומורא".