59 סעיפי אישום הוגשו היום (רביעי) נגד נאביד אכרם, אחד ממבצעי הפיגוע הקטלני בסידני, אוסטרליה, שהתרחש באזור בונדיי ביץ'.

בין סעיפי האישום: ביצוע מעשה טרור ו-15 סעיפי רצח - אחד עבור כל אחד מ-15 הקורבנות בפיגוע. את הפיגוע ביצע אכרם יחד עם אביו, סאג'יד אכרם בן ה-50, שחוסל בזירת האירוע.

ראש מחוז ניו-סאות' וויילס, כריס מינס, התייחס לאירוע ואמר כי פרלמנט המחוז יזומן לדיון חירום בחוקי נשק חם, שמטרתו להגביל את כמות כלי הנשק שאדם יכול להחזיק ברשותו.

עורך הדין ואושיית הרשת ארסן אוסטרובסקי, שנפצע בפיגוע, ביקר את ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי. לדבריו, "שמחתי מאוד לראות שראש הממשלה ביקר את גיבור בונדיי, אחמד אל-אחמד, בבית החולים. זה היה הכרחי לחלוטין! אבל האם הוא ביקר מישהו מהניצולים היהודים האחרים? אני עדיין בבית החולים ולא קיבלתי שום פנייה מצידו".

גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, התייחס הלילה לפיגוע באוסטרליה בטקס הדלקת נר חנוכה שערך בבית הלבן. טראמפ אמר, "כלל האומות חייבות לעמוד יחדיו נגד כוחות הרשע של טרור האסלאם הרדיקלי".