עימות סוער בוועדת הכנסת ערוץ 7

במהלך דיון שנערך היום (שני) בוועדת הכנסת בנוגע למינויו של חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) ליו"ר ועדת החינוך וח"כ לימור סון הר מלך ליו"ר ועדת הבריאות, התפתח עימות מילולי בין סוכות לבין חברי הכנסת אחמד טיבי ווליד טאהא.

במהלך חילופי הדברים אמר ח"כ סוכות, "שרצו למנות את בנט המשיח שלכם לשר החינוך השתוללתם - זו צביעות". ח"כ מירב בן ארי השיבה לו: "הוא לא המשיח שלי".

בהמשך הפנה סוכות את דבריו לחברי הכנסת הערבים ואמר, "תומכי טרור. זה באג במדינה שלנו שאתם חברי כנסת".

לאחר מכן השתלח טיבי בסוכות ובחברת הכנסת לימור סון הר מלך וקרא לעברם "ניאו נאצים". יושב ראש הוועדה הוציא אותו מהדיון.