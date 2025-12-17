דיסטל במליאה ערוץ הכנסת

הצעת חוק 'הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי' שהוגשה על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד), אושרה היום (רביעי) במליאת הכנסת בקריאה טרומית.

49 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 35 שהתנגדו. הצעת החוק תועבר כעת לוועדת הכנסת, שתכריע איזו ועדה תדון בהמשך ההליך.

על פי ההצעה, תעוגן בחוק הזכות לבטא זהות יהודית במרחב הציבורי ובמוסדות המתוקצבים על ידי המדינה, תוך איסור מפורש על הפרעה לתפילה או להנחת תפילין.

במוסדות חינוך או בתי כנסת שבהם קהילה יהודית מתפללת, יתאפשר להנהיג את אופי התפילה בהתאם למסורת הקהילה. במרחבים ציבוריים ומוסדות ציבוריים - תותר תפילה לפי כל מסורת קיימת בישראל, כל עוד מדובר במסורת של קהילה מוכרת בישראל.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הוקמה, בין היתר, מתוך תחושת החובה של העם לשמר את המורשת שכה רבים מבנינו מסרו נפשם על קידושה ושימורה. ישראל קיימת בזכות נחישותם לשמר את הייחוד היהודי למרות הקשיים והאכזריות, במטרה לאזור כוח ולמנוע את דיכוי הזהות היהודית על ידי בעלי הכוח והשררה - יהיו אשר יהיו".

בדברי ההסבר נמתחת ביקורת על תופעות בירוקרטיות ולחצים ציבוריים. "למרות זאת, בשנים האחרונות אנו עדים למקרים שבהם שלילת היכולת להניח תפילין או לקיים תפילה יהודית בפרהסיה הישראלית מתרחשת, בין אם באמצעות מגבלות בירוקרטיות ובין אם דרך לחצים ציבוריים. כנסת ישראל חייבת לעמוד בפרץ ולוודא שהמרחב הציבורי במדינת ישראל יישאר מקום שבו יכול כל יהודי יכול לבטא את אמונתו בגאווה ובציבור. חוק זה נועד להבטיח שהסממנים שבגינם ובאמצעותם נרדפו יהודים לאורך הדורות, לא יהפכו לשנויים במחלוקת במדינה היהודית".