שני דגלי ישראל הונפו אחר הצהריים (חמישי) ברצועת עזה על ידי משפחות ופעילי גרעיני ההתיישבות של תנועת 'נחלה'.

דגל ראשון הונף סמוך לחורבות כפר דרום, וכעבור זמן קצר הניפו הפעילים דגל ישראל גם סמוך לחורבות היישוב מורג שבדרום הרצועה.

שנתיים לאחר טבח שמיני עצרת והמלחמה שפרצה בעקבותיו, "זהו מסר חד וברור עזה שייכת לעם ישראל בלבד ולא תימסר לאמריקאים ולא לאף גורם זר אחר", מסרו בנחלה.

"בימים ההם בזמן הזה, כמו בימי המכבים, עם ישראל בוחר בעצמאות ובמעשה ולא בכניעה ללחצים".

בתנועת נחלה הדגישו את ההערכה העמוקה ללוחמי צה"ל ולכוחות הביטחון, הפועלים במסירות ובהקרבה בשטח. לדבריהם, כוחות הביטחון עושים עבודה מדהימה, והשלמת המשימה תבוא עם חידוש ההתיישבות היהודית בעזה.

דניאלה וייס, יו"ר התנועה, אמרה: "דווקא בימים האלה צריך לומר בקול ברור את מה שברור מאליו עזה שייכת לעם ישראל. וחייבים כבר עכשיו להתחיל ולהתיישב בעזה. זו דרישה צודקת ונכונה הזוכה לתמיכה משמעותית מרוב גדול של הציבור במדינת ישראל".

מצה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול משטח ישראל לרצועת עזה. האזרחים היו במעקב מתמיד של תצפיות צה"ל. כוחות צה"ל שהיו במרחב קפצו לנקודה והחזירו אותם לשטח הארץ. בהמשך, עשרות אזרחים ישראלים ניסו לחצות את גדר המערכת בנקודה נוספת. מספר אזרחים פרצו את המחסום וחצו למרחב המכשול החוצץ בין שטח ישראל לרצועת עזה. כוחות צה"ל ומשטרה קפצו לנקודה ומנעו את חצייתם לשטח רצועת עזה. צה"ל מדגיש כי כל כניסה למרחב לחימה אסורה, מסכנת את האזרחים ומפריעה לפעילות כוחות צה"ל במרחב".