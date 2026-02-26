בעוד בקהילה הבינלאומית מנסים לקדם תכניות להקמת מדינה פלסטינית בשער הדרומי של מדינת ישראל, תתקיים בחול המועד פסח, צעדת ענק לעזה תחת הכותרת: עם ישראל חוזר לעזה.

הצעדה צפויה לרכז רבבות משתתפים בקריאה לחידוש ההתיישבות בחבל עזה.

את הצעדה מובילה קואליציה רחבה של עשרות ארגוני ימין, לצד רבנים, שרים וחברי כנסת שכבר אישרו את השתתפותם. לדברי המארגנים, למעלה מ-1,000 משפחות רשומות לגרעיני ההתיישבות ומוכנות לעלות להתיישבות קבע ברחבי חבל עזה באופן מיידי.

יו"ר תנועת נחלה, צבי אלימלך שרבף, מסר, "מי שחולם על מדינה פלסטינית בעזה מנסה להחזיר אותנו לקונספציות שהתנפצו לרסיסים בשמיני עצרת. האיחוד של ארגוני הימין, יחד עם שרים וחברי כנסת, הוא הוכחה שרוח העם דורשת התיישבות. עזה תהיה יהודית, קודם כל כיון שהיא שלנו, וכי רק כך נבטיח שהזוועות שחווינו לפני שנתיים לעולם לא יחזרו".

יו"ר תנועת נחלה, דניאלה וייס, הוסיפה, "במבט על מהלך ההיסטוריה של עם ישראל, תמיד הייתה זו ההתיישבות שהיוותה את המענה המוחץ לכל איום מדיני או ביטחוני. לעומת זאת, מועצת השלום מזכירה יותר מידי את הסכמי אוסלו הארורים. עם ישראל לא יפול שוב למלכודת אשליית השלום. בחוה"מ פסח אנחנו יוצאים לדרך כדי לכתוב את הפרק הבא בהיסטוריה של ההתיישבות בארץ ישראל".