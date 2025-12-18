יו"ר תנועת נחלה, דניאלה וייס, ועידן ברוך, אחיו של אוריאל ברוך הי"ד שנחטף לעזה, נרצח וגופתו הושבה לישראל, שוחחו עם ערוץ 7 והביעו תמיכה נחרצת בשיבת ההתיישבות היהודית לרצועת עזה, זאת ברקע הנפת דלי ישראל היום בשני מוקדים ברצועה.

וייס ציינה כי עבורה החזרה לניסנית איננה רק אקט סמלי אלא תיקון היסטורי לעוול שנעשה "לא רק למתיישבים, אלא לביטחון המדינה כולה".

לדבריה, "הנזק של טירוף ההתנתקות היה הטבח הנורא. את הטירוף הזה צריך להפסיק. והדרך היחידה היא לחזור לעזה".

וייס אינה חוששת להציג פתרונות שנתפסים כרדיקליים בעיני הקהילה הבינלאומית, אך בעיניה הם היגיון צרוף. היא שוללת מכל וכל את המשך הנוכחות הערבית ברצועה כפתרון בר קיימא. "ערבים יהיו", היא אומרת בציניות מסוימת, "האינדונזים כל כך רוצים עזתים, שיקבלו אותם באינדונזיה, במצרים, בטורקיה, לא בישראל".

מבחינתה, הוויתור על חבל ארץ זה הוא אנומליה שחייבת להיפסק. "אין לי דרך אחרת מאשר הדרך הציונית הבדוקה - התיישבות יהודית, נוכחות יהודית, תנועה יהודית, חיים יהודים - זו גאולת הארץ וזו גם הגאולה הכללית".

וייס טענה כי בידיה מידע "בדוק וחד משמעי" שלפיו הרעיון ליישב את צפון הרצועה אינו נחלתם של "הזויים" מהשוליים, אלא מחשבה שמקננת בדרגים הגבוהים ביותר. "יש לנו אינפורמציה, שגם בדרג המדיני יש מי שמעוניינים ליישב את צפון הרצועה".

עידן ברוך ציין כי החזרה לעזה - מבחינתו - היתה מהלך שתמך בו עוד לפני הטרגדיה שחווה. "אני מוכרח לומר שאני לא מחזיק בדעה הזאת בגלל מה שקרה לאחי. מדובר באויב שכל הרצון שלו להשמיד את מדינת ישראל".

עבור עידן, השבעה באוקטובר לא היה הפתעה, אלא כרוניקה ידועה מראש של התנהלות רופסת. "כשאתה מבין שכבר לפני 20 שנה, בגירוש גוש קטיף, אמרנו שהטבח הזה הוא עניין של זמן. הרי האויב הרצחני שלנו מקבל תיאבון, הוא מריח דם, וכשהוא ראה שיש פראיירים מעבר לגדר, הוא פועל. אם אנחנו רוצים להפסיק לחיות על החרב, עלינו קודם להניף אותה".

הוא הדגיש כי אין פתרון אחר מלבד כיבוש ויישוב. "טרור תמיד נעצר על ידי התיישבות. מה כואב לאויב שלנו? כשאתה לוקח לו את האדמה. רק כיבוש האדמה ממגר את הטרור".

החיבור בין דניאלה וייס, הסמל של דור המייסדים ביהודה ושומרון, לבין עידן ברוך, ממשפחות השכול של "חרבות ברזל", יוצר פסיפס אנושי מרתק. וייס מתרגשת מהמפגש הזה עד עמקי נשמתה. היא רואה בכך ביטוי לאופי היהודי העיקש, שיודע להפוך יגון לכוח בונה. "אדם שכואב כל כך באופן אישי ומבטא כל כך חזק את הקשר לארץ ישראל - זו אהבת הארץ".