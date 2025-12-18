בהיכל הזיכרון הממלכתי שבהר הרצל נערך הערב (חמישי) טקס הדלקת הנר החמישי של חנוכה, במעמד מרגש ומיוחד, כשהחנוכייה ששימשה להדלקה - הגיעה מעזה.

החנוכייה, אשר הודלקה בכיכר פלסטין שבעזה על ידי לוחמי חטיבה 401 לפני שנה, עשתה את דרכה אל היכל הזיכרון כשהיא נושאת עמה מסר של אור, זיכרון וחיבור.

את הדלקת הנר ביצעו באמצעות לפיד זיכרון שעבר בימים האחרונים במסלול שליחים בין משפחות שכולות ממגזרים שונים ברחבי הארץ - והגיע להיכל כמסמל את הדרך המשותפת של החברה הישראלית בהתמודדות עם השכול והתקווה.

סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, אריה מועלם, אמר כי הטקס הוא ביטוי למפגש שבין האבל האישי לזיכרון הלאומי, ולמחויבות המשותפת להמשיך ולהאיר, גם מתוך החושך.

"בערב הזה, נר חמישי של חנוכה, אנו בוחרים להגביר את האור. לא להתכחש לחושך אלא לעמוד מולו יחד. משפחה אל משפחה. אדם אל אדם. עם אל עם", אמר.