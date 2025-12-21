הרמטכ"ל בהדלקת נרות עם לוחמי חטיבת "החשמונאים" דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הדליק היום (ראשון) את הנר השמיני של חג החנוכה במחנה "תבץ", יחד עם לוחמי ומפקדי חטיבת "החשמונאים", החטיבה החרדית בצה"ל.

במהלך הביקור שוחח הרמטכ"ל עם הלוחמים והביע את הערכתו לפועלם המבצעי, תוך שימת דגש על שילובם כחלק בלתי נפרד מכוחו של צה"ל.

במהלך הביקור התקיים טקס חגיגי, במהלכו פצח הרמטכ"ל בריקוד עם החיילים, ושיבח את תרומתם הייחודית לביטחון ישראל.

בדבריו אמר הרמטכ"ל: "הפעילות המבצעית של החטיבה בשנה האחרונה מוכיחה שניתן לשלב לחימה עם שמירה על אורח חיים חרדי. צה"ל הוא צבא העם, וחובתו להיות פתוח לכלל האוכלוסיות. לפנינו משימות רבות. אנחנו פועלים להרחבת שורות הצבא ולגיוס חרדים כדי להבטיח את המוכנות שלנו מול אתגרי העתיד - לא נוכל להתקיים בלי צבא חזק, דרוך וכשיר".

הרמטכ"ל ו"החשמונאים" בריקוד ללא קרדיט

הרמטכ"ל ציין כי לאחרונה הסתיים קורס המפקדים הראשון של החטיבה, והוסיף: "בהמשך ייפתח גם קורס קצינים ללוחמים חרדים. אנו בונים דור פיקודי חרדי פורץ דרך שיוביל בכל הגזרות - זוהי הוכחה נוספת לכך שאתם, יחד עם כל לוחמי צה"ל, אתם המכבים של ימינו. שם החטיבה תואם את משרתיה".

בסיום דבריו הדגיש את מחויבות צה"ל להשבת רס"ל רן גואילי ז"ל, החטוף האחרון שגופתו טרם הושבה: "בהדלקת הנר השמיני של חנוכה עלינו לזכור שהמשימה לא תמה. צה"ל ממשיך לפעול להשבתו לקבר ישראל - ולא נשלים את משימתנו עד להשבתו הביתה".