היוצרים ישי וייס ואליסף פיניש משחררים את "שלם" - שיר חדש מתוך האלבום "סוף טיפול". השיר, שנכתב, הולחן והופק על ידם, עוסק בקבלה עצמית, זהות, וריפוי - ונולד מתוך קשר חברי עמוק ומתמשך.

הטקסט, כך מספר פיניש לערוץ 7, צמח מתוך קשר אישי מתמשך עם ישי וייס: "הטקסט הזה נולד מתוך קשר שנשמר לאורך שנים ביני לבין ישי וייס - חבר, ותלמיד לשעבר מתקופה שבה לימדתי בכינור דוד. גם אחרי שעזבתי והוא סיים י"ב, המשכנו לשמור על קשר, דרך שיחות, ובעיקר דרך מוזיקה".

לדבריו, "זה התחיל מקטע פסנתר שישי שלח לי, המשיך למילים שכתבתי, חזר אליו לפזמון יפהפה שבו כתב, הוספתי בית שישי הפך בכישרון לקטע ראפ - עד שנוצר השיר הזה. התהליך לא היה מתוכנן, אלא כזה שנבנה לאט, מתוך חיפוש אמיתי".

במהלך שלוש שנות העבודה על השיר, עברו שני היוצרים שינויים אישיים ומקצועיים. פיניש שירת במילואים במהלך תקופת הלחימה, ווייס חזר להדרכה בישיבת כינור דוד. השניים מספרים כי מצאו עצמם מהרהרים לעומק במשמעות המושג "שלם".

"דרך חבר קרוב שאיבד את הראייה, או חברים שנפצעו או אבדו, או להבדיל כאלו שתרמו מעצמם - מגופם או מנפשם - פגשנו אנשים שהם מהשלמים ביותר שאנחנו מכירים", משתף פיניש. "השיר 'שלם' הוא חיפוש ושאלה האם אפשר להיות שלם? והתשובה היחידה שהצלחנו להגיע אליה היא רק דרך קבלה עצמית. בתור אדם, ובתוך כל הקהילות שאנחנו בתוכם - זוגיות, משפחה, חברים, עם ועולם".

השיר נחתם בשורת מסר אישית: "הדרך לא אבודה אם פשוט תהיה אתה".