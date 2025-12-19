חן משה מזרחי, שנכח במסיבת הנובה ביער רעים בבוקר השבעה באוקטובר, קיבל השבוע תעודת הוקרה על גבורתו יוצאת הדופן במהלך מתקפת הטרור.

התעודה הוענקה לו על ידי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ונשיא בית הנבחרים של פרגוואי, ראול לטורה, כאות הוקרה על "הבחירה בתקווה בתוך החושך".

מזרחי, שנפצע במהלך האירוע, סייע בחילוץ עשרות מבלים ופצועים תחת אש טילים וחדירת מחבלים - במשך כשבע שעות.

בריאיון לערוץ 7 הוא שיחזר: "הצלחתי להגיע לארבע זירות שונות, להשתמש בשני כלי נשק, ולהציל כ-45 איש, ביניהם שני חיילים שהיו פצועים קשה.

לדבריו, לא בחר להסתתר או להימלט. "זה היה אינסטינקט בסיסי. לא יודע מאיפה הגיע לי העוז, זה פשוט התגלגל ממעשה גבורה אחד לעוד אחד - ומצאתי את עצמי עושה את מה שצריך לעשות".

מזרחי סיפר כי נפגש עם מרבית האנשים שהציל: "אחד החיילים אפילו קרא לילדה שלו על שמי. המלחמה פיזית הסתיימה, אבל נפשית היא לא הסתיימה".

על רקע חג החנוכה הקרוב, הוסיף: "זה לא סתם חג. כל אור קטן אנחנו הופכים לאור גדול. עדיף להיות אור גדול מאשר להיות אור לבד".