רס"ן (במיל') א', סמ"פ פלחה"ן בגדס"ר 55 של חטיבת הצנחנים, שנפצע באירוע היתקלות בדרום סוריה, התראיין לערוץ 7 במהלך אירוע הדלקת נר חנוכה בכותל המערבי.

בדבריו תיאר את חשיבות המקום עבור לוחמי החטיבה, את המורשת והמסורת של צעדה בנתיב הקרבות, "הכותל הוא מקום שחשוב לכל לוחם ובטח ללוחמי חטיבה 55 שכבשו את הכותל וזה חלק מהמורשת המפוארת של החטיבה. אנחנו מקפידים לפחות פעם בשנה ביום ירושלים ולא רק להגיע לכאן, לצעוד בנתיב הקרבות. לסגור מעגל אחרי קרב בסוריה פה בכותל, זו חוויה עצומה".

רס"ן א' שיתף את תחושותיו בעקבות הפציעה שעבר בלחימה בסוריה, "נפצעתי בלחימה בסוריה", סיפר לערוץ 7, "במבצע שאנחנו מאוד גאים שקיבלנו אותו, עבדנו טוב, התעקשנו על כל פרט ופרט, המבצע אתגר אותנו במקרים ותגובות הכי מסובכים שיכלנו לקבל, עמדנו באתגר, על כך גאוותנו, גם שהיינו מקצועיים וגם הניסים שעטפו אותנו מכל ערב".

בעקבות מידע מודיעיני נכנסו כוחות חטיבת המילואים 55 למבצע מעצר ממוקד בבית ג'ן שבדרום סוריה נגד פעילי ארגון "אלג'מעה האיסלמית", שהיו מעורבים בתכנון וייזום פיגועים נגד אזרחים וכוחות צה"ל בגזרה הסורית.

במהלך הפעילות נעצרו שלושה חשודים, אך בעת המעצר נפתחה אש לעבר הכוחות ממספר מבנים סמוכים. הלוחמים השיבו באש ורוב המחבלים חוסלו. שישה לוחמים מגדס"ר 55 נפצעו באירוע, אך המשימה הושלמה במלואה.

רס"ן א' מתאר את תקופת השיקום ואת התקווה לשוב לשירות פעיל, "שאיפתי הגדולה ביותר לחזור ללחימה. כרגע המשימה שלי לעסוק בשיקום. אני מקווה לשקם את עצמי ולהצליח להחזיר את היד לכשירות וכמובן שאני שואף להיות בסבב הבא".

בהמשך דבריו ציין את ההמשכיות של הלחימה, "המלחמה לא הסתיימה", אמר, "יש לה שלבים. אנחנו מכינים את עצמנו מבחינת ציוד ומוכנות לאויב וכוח אדם. המלחמה קיימת ולא נרדמים לרגע".

עוד הוסיף, "אנחנו לוחמים גאים שמגיעים מהעמק, מהכפר ומהשומרון להילחם כתף אל כתף ונכונים לכל משימה. זו זכות להשתתף בלחימה הזאת. הלוואי שעם ישראל יראה אותנו המילואימניקים כדוגמה שיודעים להתאחד מכל חלקי הארץ, לשים את הכל בצד, לעבוד ביחד ומשם רק נצמח ונצליח".

רס"ן (במיל') ל', קצין מורשת של חטיבה 55, השתתף אף הוא באירוע בכותל וסיפר לערוץ 7 על הקשר ההיסטורי והמשפחתי שלו ליחידה ולמקום, "אנחנו במעמד מיוחד, חטיבה חמישים וחמש היא חטיבת משחררי ירושלים, צולחי התעלה, אבא שלי היה ממשחררי הכותל ואני דור שני כאן, אנחנו מאוד גאים לעמוד כאן ולהדליק נר חנוכה. הכותל זה מקום שהוא חשוב מאוד לכל לוחם בחטיבה חמישים וחמש שכבשה את הכותל למעשה, וחלק מהמורשת המאוד מאוד מפוארת של החטיבה".

בהתייחס לפעילות המבצעית של החטיבה בשנתיים האחרונות אמר, "חטיבה חמישים וחמש עברה שנתיים אינטנסיביות מאוד של מספר סבבים שהתחלנו בחאן יונס, עברנו ללבנון, והיום אנחנו באזור סוריה".

לסיום, הדגיש את רוח הלחימה והאחדות, "המלחמה שלנו לא הסתיימה. אנחנו חוזרים חזרה לסיבוב נוסף ואנחנו עדין בעיצומה של מלחמה. אנחנו עם חזק, אנחנו מאוחדים וזה החלק החשוב"