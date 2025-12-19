אזרח רוסי, השוהה בישראל באשרת עבודה, פעל במשך חודשים בהכוונת גורמי מודיעין איראניים וביצע משימות צילום ותיעוד של מתקנים רגישים ברחבי הארץ - כך עולה מכתב אישום חמור שהגישה פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי.

על פי כתב האישום, ויטלי זביאגינצב, בן 30, יצר בחודש אוקטובר 2025 קשר עם אדם שהזדהה בשם "רומן", שפעל כסוכן חוץ מטעם גורם עוין לישראל.

הקשר התנהל באמצעות יישומוני טלגרם ו-וואטסאפ, ובמסגרתו קיבל הנאשם משימות תיעוד של נמלים, כלי שיט צבאיים ומתקנים אסטרטגיים - תמורת תשלום באמצעים דיגיטליים.

בין היתר תיעד זביאגינצב את נמל אילת, נמל חיפה, נמל אשדוד, ספינות מלחמה אמריקאיות וישראליות, בתי הזיקוק לנפט בחיפה, וכן אזורים בעלי חשיבות ביטחונית.

על פי האישום, הנאשם אף בדק בעצמו את סוגי הספינות שהתבקש לצלם והבין כי מדובר במשימות ריגול.

בנובמבר האחרון, במהלך אחת המשימות, הגיע הנאשם למרינה בהרצליה וצילם את אזור היאכטות בסמוך למלון קרלטון. מאבטחים במקום הבחינו בו, הזמינו משטרה, והוא עוכב, תושאל ונדרש למחוק את החומרים שצילם. לאחר מכן שוחרר מהמקום. חרף העיכוב, עדכן הנאשם את מפעילו וקיבל עבור הפעולה תשלום.

למרות העיכוב והחשיפה הראשונית, המשיך זביאגינצב לבצע משימות נוספות עבור הסוכן. בין היתר רכש, בהנחייתו, טלפון סלולרי ייעודי לצורכי התיעוד, העביר צילום של אשרת השהייה שלו, ואף נבחנה אפשרות שיעבוד באופן בלעדי עבור הגורם הזר.

המעצר הגיע ב-4 בדצמבר, כאשר הנאשם נסע לבסיס חיל האוויר ברמת דוד במטרה לצלם ולתעד את המקום. כוחות הביטחון עצרו אותו בשטח, בטרם הספיק להעביר את הסרטונים למפעיל. מאז מעצרו הוא שוהה במעצר.

כתב האישום מייחס לו עבירות חמורות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן ניסיונות למסירת ידיעות ביטחוניות. בפרקליטות מדגישים כי הנאשם פעל ביודעין, תוך הבנה שמדובר בגורמים המבקשים לפגוע בישראל, אך המשיך במעשיו משיקולים כלכליים.

שירות הביטחון הכללי קורא לאזרחים, תושבים ועובדים זרים בישראל להימנע מקשר עם גורמים עלומי זהות או ממדינות אויב, ומדגיש כי גופי הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול כל פעילות ריגול וטרור בשטח המדינה.