שב"כ והמשטרה הודיעו כי עצרו את ודים קופריאנוב, תושב ראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמים איראניים.

קופריאנוב, אזרח ישראלי כבן 40, נעצר לאחר שזוהה כמי שביצע משימות צילום בסמוך לביתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

על פי החשד, קופריאנוב פעל בהנחיית גורמים איראניים, שהורו לו לרכוש מצלמת רכב לצורך ביצוע הצילומים.

במהלך החקירה התברר כי קופריאנוב ביצע משימות נוספות, בהן צילם ערים נוספות מעבר לעיר מגוריו, והעביר את הצילומים בתמורה לכספים.

בתום החקירה יוגש נגדו במהלך היום (חמישי) כתב אישום בבית המשפט המחוזי בלוד.

מטעמו של ראש הממשלה לשעבר בנט נמסר: "מאמצי איראן לפגוע בי לא יעצרו אותי במשימת חיי".

בשבוע שעבר הודה בנט כי הושגה גישה של קבוצת האקרים המזוהה עם איראן לחשבון הטלגרם האישי שלו.

בהודעה מטעמו נמסר כי "הנושא בטיפול גורמי הביטחון. אויבי ישראל יעשו הכל כדי לא לקבל אותי כראש ממשלה שוב. לא יעזור להם. אף אחד לא ימנע ממני לפעול ולהילחם למען מדינת ישראל ועם ישראל. לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן הטלפון שלי עצמו לא נפרץ, אך כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות, תוכן של רשימת הטלפונים וכן הופצו תמונות וצ'אטים רבים אמיתיים וגם מזויפים. תכנים אלו הושגו שלא כחוק והפצתם מהווה עבירה פלילית".

ההאקרים כתבו: "נפתלי בנט היקר, פעם התגאית בעצמך בהיותך מגדלור של אבטחת סייבר, והצגת את המומחיות שלך בפני העולם - ובכל זאת, כמה אירוני שהאייפון 13 שלך נפל כל כך בקלות לידי חנדלה. למרות כל ההתפארות והגאווה שלך, המבצר הדיגיטלי שלך היה לא יותר מקיר נייר שמחכה להיפרץ".