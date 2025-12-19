המחבל עימאד אמהז במעצר דובר צה"ל

במבצע חשאי של לוחמי שייטת 13, שנערך לפני כשנה בעיירה בתרון שבצפון לבנון, נעצר עימאד אמהז - אחד הבכירים בתיק הימי הסודי של ארגון חיזבאללה.

המבצע, שנקרא "מאחורי הגב", התבצע בעומק של כ-140 ק"מ מהגבול, בהכוונה מדויקת של מחלקת המודיעין הימי.

אמהז, חבר ביחידת הטילים החופיים 7900, עבר הכשרות צבאיות הן באיראן והן בלבנון. כחלק מהכשרתו, השתתף גם בקורסים במכון הימי האזרחי הלבנוני "מרסטי", דבר המעיד על דפוס הפעולה של חיזבאללה המשתמש במוסדות אזרחיים לצורכי טרור.

במהלך חקירתו בישראל, חשף אמהז פרטים על פעילותו המרכזית בתיק הימי הסודי של הארגון, שנועד להקים תשתית טרור ימי מאורגנת במסווה אזרחי. מטרת התשתית הייתה לפגוע ביעדים ישראליים ובינלאומיים.

התיק הימי הסודי של ארגון הטרור חיזבאללה דובר צה"ל

התיק הימי נחשב לאחד מהפרויקטים הרגישים ביותר של חיזבאללה, והונחה ישירות על ידי מזכ"ל הארגון חסן נסראללה.

לצידו פעלו גם פואד שוקר - בכיר צבאי שחוסל בתקופת הלחימה - ועלי עבד אלחסן נור א-דין, שהוגדר כאחראי הישיר על הפרויקט.

סיכול הדרג הפיקודי שאחראי על התיק, בשילוב עם המידע שהועבר מחקירתו של אמהז, אפשר לצה"ל לבלום את התקדמות הפרויקט בנקודת זמן קריטית. בכך נמנע המשך התפתחותו והתבססותו של המערך בתוך חיזבאללה.