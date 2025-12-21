נתניהו בהדלקת נרות חנוכה עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו הדליק הערב (ראשון) את הנר השמיני של חנוכה, במעמד שליחי חב"ד, בטקס שהתקיים בלשכתו בירושלים.

מהלך האירוע התייחס ראש הממשלה לפיגוע הקשה שהתרחש בסידני, אוסטרליה, ואמר: "קהילת חב"ד וכל עם ישראל עברו טרגדיה גדולה בסידני, של מרצחים נתעבים, שרצחו אותם בגלל היותם יהודים, ורק בגלל היותם יהודים. אבל רוחנו לא נפלה ולא תיפול".

נתניהו הוסיף, "אני ראיתי את זה גם בשליחים, וגם בכל בתי חב"ד שכבר נפגעו בעבר. זה לא הפיל את רוחנו, אלא להיפך. ראיתי את ההתחזקות ואת ההתגייסות לפעולה של קירוב עם ישראל בכל מקום שהוא על כדור הארץ. אני לא בדקתי אם יש באנטרקטיקה, אבל אני יודע שעובדים גם על זה".

את דבריו חתם באמירה של נחישות ואמונה: "אנחנו גם משתתפים ביגון, אבל גם רואים את הגדולה ונחושים מאי פעם להבטיח את נצח ישראל. אנחנו עושים את זה כאן, שליחי חב"ד עושים את זה ברחבי העולם, ואנחנו ננצח. אנחנו מנצחים - ונמשיך לנצח".