במהלך הדיון הסוער שנערך היום (חמישי) בוועדת החוץ והביטחון, התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחת התיאוריות הקשות המלוות את אירועי השבעה באוקטובר - החשד לבגידה מבפנים.

נתניהו ביקש בדבריו להדוף את הטענות הללו באופן נחרץ, תוך שהוא מגדיר את האירועים ככשל מערכתי ולא כמעשה זדון.

במענה לשאלתו של ח"כ חילי טרופר (כחול לבן), אמר נתניהו כי "לא הייתה בגידה". הוא הדגיש כי ברצונו להסיר את מה שכינה "עננת הבגידה" שמרחפת מעל הדרג הביטחוני ששירת ערב המלחמה. לדבריו, המקור לאסון הוא "כשל מודיעיני" עמוק, אך לא פעילות מכוונת לסיוע לאויב.

נתניהו הוסיף כי הציבור זכאי להיחשף לפרוטוקולים מדיוני הקבינט בשנים שקדמו למתקפה, כדי להבין את הלך הרוח הכללי. "עם ישראל חייב לדעת את הפרוטוקולים האלה", אמר והקריא ציטוטים של בכירי הדרג המדיני והביטחוני בעבר, בהם נפתלי בנט וגדי איזנקוט, שלדבריו החזיקו גם הם בקונספציה לפיה חמאס מורתע ואינו מעוניין בהסלמה.

למרות הניסיון של ראש הממשלה להרגיע את השיח סביב נושא הבגידה, האמירה עוררה סערה בתוך החדר. חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) התפרצה לדבריו וקראה: "ידענו שהייתה בגידה".

נתניהו טען בדבריו כי כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט היה זה שבלם בעבר פעולות נרחבות ברצועה. "בנט התנגד תמיד לכיבוש עזה", צוטט נתניהו כשהוא מקריא מתוך הפרוטוקולים.

חלק מחברי האופוזיציה יצאו זועמים מהדיון החסוי ותקפו: "בשביל זה באנו לדיון? כדי לשמוע את ביבי מקריא לנו פרוטוקולים מהקבינטים נגד בנט, איזנקוט וגנץ?" הם תהו: "הוא חושב שאנחנו מטומטמים? שאלה אחת לא נתנו לנו לשאול".

מוקדם יותר פרסמנו לראשונה כי במהלך הדיון, חשף נתניהו כי בבוקר השבעה באוקטובר, בשעה 05:15, הוציא שב"כ מסמך רשמי שסיכם את כלל ההתרעות שהתקבלו במהלך הלילה מרצועת עזה. לדבריו, המסמך הגיע ללשכת ראש הממשלה רק בשעה 09:47 - יותר מארבע שעות לאחר שהופץ.

נתניהו טען כי במסמך המקורי לא הייתה כל הוראה לעדכן את ראש הממשלה, וציין כי רק בדו"חות השב"כ שהוגשו לאחרונה נוספה לפתע ההוראה לעדכן את ראש הממשלה. לדבריו, השב"כ לכאורה זייף והוסיף את עניין העדכון. על המסמך חתום ראש השב"כ באותה תקופה, רונן בר.

הוא הוסיף כי העביר את הממצאים למבקר המדינה מתניהו אנגלמן במסגרת תחקירי אירועי השבעה באוקטובר, וטען כי המבקר נדהם מהמידע. גם חברי הוועדה הגיבו בתדהמה.