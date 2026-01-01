תיעוד: לוחמי חטיבת החשמונאים פועלים בסוריה צילום: דובר צה"ל

לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית השלימו בימים האחרונים פעילות מבצעית ראשונה בדרום סוריה, לאחר תקופת אימונים באזור.

הפעילות בוצעה בפיקוד גדוד 52 ובשיתוף חטיבת "הגולן" (474), כחלק מהיערכות צה"ל לחיזוק הביטחון בגזרה הצפונית.

במהלך הפעילות ביצעו הכוחות סריקות ממוקדות בשטח, שבמהלכן נאסף מידע מודיעיני שנועד לאיתור והסרת איומים פוטנציאליים.

בצה"ל מציינים כי מטרת הפעילות היא להבטיח את ביטחון אזרחי מדינת ישראל, ובפרט את ביטחונם של תושבי רמת הגולן.

בצה"ל מדגישים כי לוחמי חטיבת החשמונאים צפויים להמשיך ולפעול בכלל הגזרות המבצעיות, תוך הקפדה על שמירת אורח חייהם הייחודי של הלוחמים החרדים, כחלק מהשילוב ההולך ומתרחב שלהם בפעילות הצבאית.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל