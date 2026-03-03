יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), פרסם היום הצהרת תמיכה בדרג המדיני ובכוחות הביטחון בעקבות ההחלטה על הרחבת הפעילות הצבאית בחזית הצפונית.

קרויזר, תושב מושב נטור שברמת הגולן, הדגיש כי מדובר בצעד הכרחי להגנה על ריבונות המדינה ועל ביטחונם של תושבי הגליל והגולן.

לדבריו, המסר לאויבי ישראל ברור, ולא תהיה עוד השלמה עם נוכחות כוחות טרור על הגדר. הוא קרא לנצל את ההזדמנות ליצירת אזור חיץ משמעותי עד לקו הליטאני, תוך פגיעה בתשתיות הטרור והסרת האיום לצמיתות.

קרויזר הוסיף כי יש לגבות מחיר ממדינת לבנון על שאפשרה לארגוני הטרור להתבסס בשטחה, ולפעול בנחישות לחיסול התשתיות המאיימות על יישובי הצפון.

עם תחילת התמרון התייחס לאחדות העם סביב הלוחמים וציין כי הציבור כולו ניצב מאחורי חיילי צה"ל ומתפלל לשלומם.

בדבריו שילב תפילה לשלום כוחות הביטחון, "יִתֵּן ה' אֶת אוֹיְבֵינוּ הַקָּמִים עָלֵינוּ נִגָּפִים לִפְנֵיהֶם. הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִשְׁמֹר וְיַצִּיל אֶת חַיָּלֵינוּ וּמְגִנֵּי אֶרֶץ קָדְשֵׁנוּ מִכָּל צָרָה וְצוּקָה".

הוא חתם את דבריו בפנייה אישית ללוחמים, כשהוא מביע אמון מלא ביכולתם להכריע את המערכה: "העם סומך עליכם. לכו לשלום, נצחו, וחיזרו בשלום לביתכם".