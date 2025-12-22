יהונתן פולארד התראיין הבוקר (שני) לגלי צה"ל ושיתף באכזבה עמוקה מהתנהלות ממשלת ישראל כלפיו במהלך שנות מאסרו בכלא האמריקני.

לדבריו, במקום לקבל גיבוי והגנה מצד המדינה, הוא חווה יחס שפגע בו קשות.

פולארד תיאר רגע קשה במיוחד, שבו לטענתו נציג ישראלי הציע לו לשים קץ לחייו, כחלק מניסיון לסגור את הפרשה. הוא אמר כי הדברים נאמרו לו ישירות, והותירו אותו בהלם.

בדבריו סיפר פולארד, "עם כמה שהממשלה הישראלית התאכזבה מהמצב, לא היה צורך לשלוח אדם שיבוא אליי כדי לומר לי להתאבד. היה עדיף שממשלת ישראל הייתה באה להגן עליי, במקום להכחיש את המובן מאליו. מה שנעשה לי היה פשוט נורא".

עוד הוסיף ותיאר את אופי הדברים שנאמרו לו, הם באו ואמרו: אתה פטריוט, נכון? אז למה אתה גורם לכולנו לסבול כל כך? למה אתה לא עושה פשוט את הדבר הנכון? אנחנו נחזיר אותך הביתה, ניתן לך קבורה מכובדת, ונוכל לסגור את התיק הזה. ואני לא הבנתי למה הוא מתכוון".

לדבריו, מי שמנע את המהלך היה דווקא גורם אמריקני שנכח במקום, "ואז היה זה האמריקני שהביט בי ואמר לי: אסור לך לעשות את זה. אתה חייב לחיות, ואתה עוד תחזור הביתה יום אחד. האמריקני אמר לי את זה - אתה תחזור הביתה יום אחד".