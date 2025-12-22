אלי פלדשטיין על המשימה שקיבל כאן 11

אלי פלדשטיין, שכיהן כיועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתקופה שלאחר מתקפת השבעה באוקטובר, מתייצב בריאיון לתכנית "יהיה טוב" בכאן 11, וחושף את גרסתו לאירועים מבפנים - מתוך לשכת ראש הממשלה, בזמן אמת.

פלדשטיין, שבעת הזו עומד לדין בפרשת הדלפת מסמך לבילד בעוד חקירת פרשת "קטרגייט" נמשכת, מספר כיצד ימים לאחר הטבח קיבל מנתניהו משימה אחת.

בהצצה שפורסמה מתוך הריאיון הוא מתאר: "הוא שואל אותי, על מה מדברים בחדשות? האם עדיין מדברים על האחריות? (על אירועי השבעה באוקטובר). ואני אומר לו, כן. מדברים על האחריות".

"ואני מקבל ממנו משימה - תחשוב מה עושה עם זה. מה אני עושה עם האחריות? תחשוב על משהו שאפשר להגיד, שיוריד את הסערה התקשורתית סביב נושא השאלה - האם ראש הממשלה לוקח אחריות או לא לוקח אחריות על השבעה באוקטובר".

על השאלה איך נראה ראש הממשלה כשהטיל עליו את המשימה, עונה פלדשטיין: "מבוהל".

בריאיון מתאר פלדשטיין כיצד היה צמוד לנתניהו מה-11 באוקטובר ועד למעצרו, ומכנה את עצמו "הזבוב על הקיר" בלשכה - בשיאם של ימים היסטוריים.