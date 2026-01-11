חוקרי להב 433 הגיעו הבוקר (ראשון) לביתו של ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, ועיכבו אותו לחקירה בחשד לניסיון שיבוש הליכי חקירה. הוא הובא למשרדי היחידה ונחקר בשעה זו באזהרה.

במהלך העיכוב ביצעו החוקרים חיפוש בביתו של ברוורמן והחרימו את מכשיר הטלפון הנייד שלו.

החקירה מתמקדת בטענות שהעלה אלי פלדשטיין, לשעבר יועץ התקשורת של בנימין נתניהו, שלפיהן ברוורמן ניסה לשבש את חקירת הדלפת מסמך מסווג לעיתון הגרמני "בילד". החקירה נפתחה כבר בחודש שעבר.

גם פלדשטיין עצמו, וכן עומר מנצור מדוברות ראש הממשלה, זומנו למסור עדות במשטרה. החוקרים בוחנים אפשרות לערוך עימות בין פלדשטיין לברוורמן. על פי גורמים המעורים בפרטים, החקירה צפויה להימשך עוד שעות ארוכות.

בעת שנחקר בעבר בשב"כ, סיפר פלדשטיין על הפגישה - אך נמנע מלנקוב בשמו של ברוורמן, והסתפק באמירה כי מדובר ב"בכיר במשרד ראש הממשלה". ברוורמן מכחיש כי פגישה כזו התקיימה.

בריאיון לתוכנית "יהיה טוב" בכאן 11, סיפר פלדשטיין כי ברוורמן, שמונה לאחרונה לשגריר ישראל בבריטניה, הזעיק אותו באישון לילה לקריה, לחניון בקומה מינוס 4, שם אמר לו: "יש חקירה במחב"ם".

לדבריו, ברוורמן הציג בפניו רשימה של חמישה-שישה שמות ושאל אם הוא מזהה מישהו מהרשימה. "אמרתי לו 'לא'. הוא אמר שיש חקירה ובודקים אם אנחנו קשורים לזה, והוסיף 'אני יכול לכבות את זה'".

פלדשטיין ציין כי שיתף את המידע עם יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, אותו כינה "הבוס שלי". לדבריו, "צחי ידע שיש אירוע של חקירה בתוך צה"ל, שמגיעה עד לשכת ראש הממשלה. הוא בוחר לפגוש אותי, באישון לילה, בחניון בקריה".