ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, הגיש ערר לבית משפט השלום בראשון לציון נגד תנאי השחרור שהוטלו עליו בעקבות חקירה שנפתחה בחודש שעבר בפרשת הדלפת מסמכים ביטחוניים מסווגים לעיתון הגרמני "בילד".

החקירה מתמקדת בטענות שהעלה אלי פלדשטיין, לשעבר יועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלפיהן ברוורמן שיתף אותו במידע על חקירה פנימית בצה"ל בנוגע להדלפה ואף טען כי בכוחו "לכבות אותה".

אמש, בתום 13 שעות חקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, שוחרר ברוורמן בתנאים מגבילים: הרחקה מלשכת ראש הממשלה ל-15 ימים, איסור יצירת קשר עם מעורבים בפרשה, בהם פלדשטיין, למשך חודש, ואיסור יציאה מהארץ ל-30 יום, דבר שעלול לפגוע במינויו לשגריר ישראל בבריטניה.

לטענת עורכי דינו של ברוורמן, "החקירה מבוססת על טענה כבושה של נאשם בפלילים שסרב לשתף פעולה בעניינה בזמן חקירתו", וכי החקירה כולה הפכה לגלויה עם הדלפות לתקשורת עוד לפני עיכובו.

בערר נכתב כי תנאי השחרור הם "קיצוניים ובלתי מידתיים", ומבוססים על חקירה פוליטית.

ברוורמן הכחיש את כל החשדות נגדו ואף עומת במהלך החקירה עם פלדשטיין, תוך שעמד על גרסתו.

הוא חתם על תנאי השחרור תוך שהדגיש, "אני מאשר את התנאים תחת מחאה, בלית ברירה. מדובר בחקירה פוליטית הזויה".