ישיבת הממשלה על סגירת גלי צה"ל רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

הממשלה אישרה היום (שני) פה אחד את הצעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל.

על פי ההחלטה, התחנה תפסיק את פעילותה עד 1 במרץ 2026, וצוות ייעודי במשרד הביטחון יופקד על תהליך היישום.

אחרי האישור, שר הביטחון הנחה את הרמטכ"ל זמיר להפסיק באופן מיידי את כלל הליכי המיון לשירות בגלי צה"ל. בנוסף, הורה להתחיל בשיבוצם של חיילי התחנה ליחידות צה"ל השונות.

במהלך ישיבת הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תמיכה במהלך ואמר: "היום אנחנו מביאים את הצעת שר הביטחון לביטול גלי צה"ל - תחנה צבאית שמשדרת ברשות של צבא, נדמה לי שזה קיים בצפון קוריאה ואולי עוד כמה מדינות ואנחנו בטח לא רוצים להימנות איתן".

לדבריו, "יש הצעות חוזרות ונשנות להוציא, לבטל את גלי צה"ל, להפריט את גלי צה"ל. אני חייב להגיד שאני פתוח לכל ההצעות הללו משום שאני מאמין בתחרות. אז הגיע הזמן ויפה שעה אחת קודם".

כ"ץ אמר בישיבה כי "מציאות שבה במדינת ישראל מופעלת תחנת רדיו, המיועדת לכלל אזרחי המדינה, על ידי הצבא היא אנומליה שלא קיימת במדינות דמוקרטיות. האנומליה הזאת מסבה קושי מהותי לצה"ל הנובע מעירוב צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי. עיסוק התחנה בתכנים פוליטיים פוגעת בצבא ההגנה לישראל, בחייליו ובאחדותו. כאשר החליטה ממשלת ישראל על הקמת תחנת שידור צבאית היא כיוונה לכך שהתחנה תשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם. בפועל - התחנה הפכה במהלך השנים לבמה שבה נשמעות דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל ואת חיילי צה"ל עצמם. גלי צה"ל לא משמשת כפה ואוזן לחיילים - ומשדרת תכנים פוליטיים ומפלגים אשר אינם עומדים בקנה אחד עם ערכי צה"ל.

"בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהם מרגישים כי התחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה ובמורל. חמור מכך - אויבינו מפרשים את המסרים האלה לא אחת ככאלו שמועברים על ידי צה"ל".

כ"ץ הזכיר כי הקמת גלי צה"ל אושרה בשנת 1950 כהוראת שעה לניסיון של שנה אחת בלבד, מבלי שנערכה מאז בחינה מסודרת של נחיצותה. "לאורך השנים הצביעו שרי ביטחון ורמטכ"לים על הקושי הערכי והמבני שבהפעלת גוף תקשורת פוליטי בתוך צה"ל. כולם הדגישו כי עיסוק חיילים באקטואליה פוליטית סותר את עקרונות הממלכתיות והניטרליות של צה"ל. בנוסף, פעילותה של התחנה מייצרת התנגשות אינהרנטית עם ההיררכיה הצבאית, ועם סמכות הפיקוד".

לדברי כ"ץ, לאחר אירועי 7 באוקטובר התחדדו הקשיים, ולכן מינה ועדה מייעצת שבחנה את הפעילות והמליצה על שתי חלופות: סגירת מחלקת החדשות או סגירת התחנה כולה - כאשר האפשרות הראשונה לוותה בקשיים משפטיים משמעותיים.

כ"ץ הודיע כי צוות במשרד הביטחון יוביל את הליך הסגירה, כולל הסדרת תנאי סיום ההעסקה לעובדים. לגבי תחנת גלגלצ, שתמשיך לפעול, נמסר כי תיבחן האפשרות להוציאה מצה"ל תוך שמירה על אופייה הייחודי כתחנה המתמקדת במאבק בתאונות דרכים.