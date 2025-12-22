הצהרת סמוטריץ' בישיבת סיעה ללא קרדיט

יו"ר 'הציונות הדתית' ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס בפתח ישיבת סיעתו למלחמה בעזה, לפגישת ראש הממשלה הקרובה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולסוגיית יוקר המחיה.

"ראש הממשלה יצא בעזרת השם בקרוב לבית הלבן לפגוש את ידיד ישראל הנשיא טראמפ", אמר סמוטריץ'. "ראש הממשלה נדרש לוודא בפגישה הזו שכפי שהתחייבנו - אנחנו לא עוצרים רגע לפני מימוש מטרת המלחמה הראשית שהגדרנו והיא השמדת חמאס. הבטחנו ניצחון מוחלט ואנחנו עוד לא שם".

לדבריו, ישנן סיבות רבות לעיכוב, ובראשן השבת החטופים, אך הדגש כעת צריך להיות על הצעדים להמשך. סמוטריץ' הציג שישה תנאים ברורים: אין שום שיקום ללא פירוז. זה מתחייב מתכנית הנשיא טראמפ ואסור לסטות מזה במילימטר. אין חצי פירוז, פירוז פיקטיבי או פירוז מרודד. חמאס לא יכול להיות קיים בעזה בסוף המלחמה הזו. לא תהיה שום מעורבות של הרש"פ בעזה. לא ישירות ולא בעקיפין".

"אין כניסה של כוחות רב לאומיים לחלק שלנו בעזה. הכוחות הבינלאומיים צריכים לפרק את חמאס ולפרז את עזה ואת זה הם נדרשים לעשות בחלק האדום של הרצועה. מדינת ישראל לא תשלם בשום אופן על שיקום עזה. אם כבר אז העזתים צריכים לשלם את הוצאות המלחמה הרבות שהם כפו עלינו בטבח ה 7 לאוקטובר. צריך להיות דד-ליין ברור וקצר לניסיונות להביא לפירוק חמאס בדרך הקלה ולאחר מכן מדינת ישראל מקבלת יד חופשית לעשות זאת בדרך שלה".

בהמשך דבריו הדגיש כי יש להעלות בפגישה עם טראמפ גם את סוגיית יהודה ושומרון. "אנחנו עושים מהפיכה בשטח ביהודה ושומרון, אבל ביטחונית ומדינית אנחנו עוד רחוקים מלהפנים וליישם את לקחי ה-7 באוקטובר. אוסלו היה טעות, הקמת הרש"פ היתה טעות, הרש"פ היא ישות טרור שצריך למגר".

עוד הוסיף, "כדי שכפר סבא לא תהיה חלילה כפר עזה ונתניה לא תהיה בארי וניצני עוז לא תהיה נחל עוז חייבים, אבל חייבים לפרק את הרש"פ, לאסוף את הנשק ולהחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון".

סמוטריץ' הזכיר את דבריו של טראמפ: "הנשיא טראמפ עצמו דימה את ישראל לשפיץ הקטן של העט על השולחן הגדול בבית הלבן והסביר טוב יותר מכל אחד אחר עד כמה הגבולות הללו אינם ברי הגנה".

לדבריו, "אם חלילה לא נפעל כעת בכל אחת מהגזרות האלה נהיה אשמים חלילה ב-7 לאוקטובר הבא. יש לי אחריות מתוקף היותי חבר בממשלה על השבעה באוקטובר ואין לי כוונה לקחת אחריות על השבעה באוקטובר הבא".

בהמשך דבריו התייחס שר האוצר לסוגיות כלכליות, ובראשן יוקר המחיה. "יוקר המחיה בנפשי. התקציב שמגיע לכנסת בימים אלו לאחר אישור הממשלה כולל צעדים משמעותיים מאד ליוקר המחיה".

בנוגע לרפורמת החלב אמר, "רפורמת החלב מוכיחה מיום ליום את נחיצותה ודחיפותה. בזמן שמפחידים את הציבור בשקרים על מיטוט ענף החלב, מונעים מהציבור את מוצר הצריכה הבסיסי הזה וחושבים שככה יוכיחו לציבור שרפורמת החלב היא טעות. הפוך לחלוטין, השליטה האבסולוטית והמונופוליסטית שלכם בשוק החלב רק מוכיחה לציבור כמה השוק הזה חייב להיפתח".

עוד הוסיף כי רפורמות נוספות צפויות להיכנס בקרוב: "רפורמת הייבוא שתיחתם בימים הקרובים גם היא תוזיל עלויות לכם אזרחי ישראל. כך גם רפורמת הפיקדונות וצעדים נוספים שנעשה בקרוב בתחום יוקר המחיה".

"הסיבה שאנחנו עושים זאת היא אחת פשוטה - אני נחוש להוכיח לכולם שיכול להיות כאן זול", סיכם.